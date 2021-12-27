Знамение для Хави. Как Барселона в последний раз играла в Кубке УЕФА

В плей-офф второго по престижности еврокубка «блаугранас» не было 18 лет!

  • 27.12.2021 23:01
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Знамение для Хави. Как Барселона в последний раз играла в Кубке УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдгард Давидс (слева) против Дани Алвеса

Розыгрыш Лиги чемпионов-2021/22 вряд ли будет вспоминаться болельщиками «Барселоны» через пять, десять или тем более двадцать лет. Каталонский гранд откровенно провалил групповую стадию, пропустив вперед не только несокрушимую «Баварию», но и вполне проходимую при прочих реалиях португальскую «Бенфику». В итоге «Барселона» финишировала третьей, опередив лишь еще более провалившееся «Динамо», хотя от киевлян в таком квартете, откровенно говоря, и так не ожидали каких-то чудес.

В новый сезон «Барселона» входила с новыми надеждами и под руководством Рональда Кумана, однако нидерландский специалист был отправлен в отставку в конце октября – ровно посередине розыгрыша групповой стадии Лиги чемпионов. Заменивший Кумана Серхи Бархуан привел каталонцев к победе над «Динамо» на выезде (1:0), и лишь после этого команда получила нового полноценного наставника – Хави, с которым, впрочем, не сумела обыграть «Бенфику» (0:0) и с треском проиграла «Баварии» (0:3) в шестом туре.

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В итоге евровесну-2021/22 «Барселона» будет встречать во втором по престижности еврокубке – Лиге Европы, где каталонцы не гостевали уже почти 18 лет. К слову, тогда, турнир еще назывался Кубком УЕФА, а «блаугранас», как и сейчас, переживали отнюдь не лучший период в истории. А еще, что интересно, тогда, как и сейчас, в клубе был и Жоан Лапорта, и Хави… Правда, первый выполнял функции президента, а второму было лишь 23 года, и он в качестве действующего футболиста только начинал превращаться в одного из лидеров коллектива.

Итак, мы затронули сезон-2003/04 – последний, когда «Барселона» гостила в плей-офф не Лиги чемпионов, а Кубка УЕФА. Хави, как отмечалось выше, должен прекрасно помнить те времена, потому как всего за пару сезонов до этого унаследовал позицию в центре поля от Хосепа Гвардиолы, отбывшего доигрывать в итальянскую Серию А, в ряды «Брешиа». Главным тренером «Барселоны» еще в начале 2003 года был Луи ван Гал, после отставки которого на короткое время на лавку каталонцев присел Радомир Антич, а уже летом серба сменил нидерландец Франк Райкард.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Райкаард

Частая смена тренеров, происходившая в той «Барселоне» - это своего рода симптом проблем, имеющихся внутри футбольного клуба. Интересно, что подобный этап в развитии каталонцев происходил на фоне первого избрания Жоана Лапорты на пост президента «блаугранас», состоявшегося в июне 2003 года. Именно этому функционеру удалось прекратить тренерскую карусель, заманив на «Камп Ноу» на пять лет сперва Райкарда, а затем позвав на смену нидерландцу Гвардиолу, который отработал четыре сезона.

Сейчас у Лапорты в «Барселоне» похожая задача. Прежние руководители во главе с Жозепом Бартомеу наворотили дел, которые нынешним боссам клуба, похоже, придется разгребать еще не один год. Более того, при прежнем президенте тренерская чехарда имела место быть снова – только за последние неполные два года на мостике «блаугранас» побывало уже четыре тренера, не считая временщика Бархуана – это Эрнесто Вальверде, Кике Сетьен, Рональд Куман и теперь Хави. С последним Лапорта и надеется вновь сделать «Барселону» великой.

Сезон-2003/04, ставший для Лапорты первым в качестве президента клуба, «Барселона» была вынуждена начинать лишь в Кубке УЕФА. Все из-за того, что по итогам Ла Лиги-2002/03 каталонцы финишировали лишь шестыми, обойдя всего на одно очко «Атлетик» из Бильбао, иначе и вовсе бы остались без еврокубков. Выигрыш Кубка УЕФА был одной из ключевых задач, которые Лапорта ставил перед Райкардом в стремлении как можно скорее доказать скептикам, что «Барселона» остается одной из ключевых сил не только на футбольной карте Испании, но и во всей Европе.

Для реализации своих намерений Лапорта, помимо приглашения Райкарда на тренерский мостик, хотел усилить состав команды топ-игроками. Главной персоной должен был стать англичанин Дэвид Бекхэм, с которым Жоан обо всем практически договорился, но почти в последний момент на горизонте возник «Реал» с его Флорентино Пересом и политикой «галактикос». В итоге Бекхэма практически из-под носа увел Мадрид, а «блаугранас» пришлось сфокусироваться на запасном варианте – подписании кудесника «Пари Сен-Жермен» Роналдиньо.

Вместе с Роналдиньо летом 2003 года «Барселону» усилили бронзовый призер ЧМ-2002 турок Рюшту Речбер, молодой талант лиссабонского «Спортинга» Рикарду Куарежма, перспективный мексиканский центрбек Рафаэль Маркес из «Монако», а также подписанный на правах аренды из «Арсенала» Джованни ван Бронкхорст. Еще в команду был подтянут целый ряд перспективных воспитанников собственной академии – Ла Масии. Это, прежде всего, полузащитник Андрес Иньеста, вратарь Виктор Вальдес и защитник Олегер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави (справа) в 2004 году был одним из лидеров каталонцев

Тогдашний регламент Кубка УЕФА не предполагал групповых этапов, а потому «Барселона» сразу же начала турнир с матчей, предусматривающих вылет проигравшей команды. До нового года каталонцы успели провести матчи двух раундов, сперва не испытав серьезных проблем со словацким Матадором из Пухова (1:1 – в гостях, 8:0 – дома), а затем – и с греческим «Панионисом» (3:0 – в гостях, 2:0 – дома).

Куда трагичнее дела складывались для «Барселоны» в национальном чемпионате. В стартовых 15 матчах «блаугранас» потерпели сразу 5 поражений, что отбросило их на 11-е место в турнирной таблице. В 18-м туре каталонцы в гостях сенсационно сгорели скромному «Расингу» (0:3), после чего клуб договорился с «Ювентусом» об аренде нидерландского полузащитника Эдгара Давидса, с приходом которого команда выдала 9-матчевую победную серию в Ла Лиге, поднявшись сразу на третью строчку. Завершила же чемпионат «Барселона» на втором месте, отстав на пять очков от «Валенсии», которую к заслуженному чемпионству привел Рафаэль Бенитес. Этот результат, учитывая провал на старте, был признан успешным, а выступление «блаугранас» в премьерном для Райкарда сезоне в Ла Лиге многие эксперты и вовсе называли подвигом.

Парадоксально, но наладив дела во внутреннем чемпионате, «Барселона» внезапно затормозила на европейской арене. В конце февраля и начале марта 2004 года в третьем раунде Кубка УЕФА каталонцам волею жребия выпало сразиться с «Брондбю», и датчан команда Райкарда уже не прошла столь лихо, как словаков и греков на прежних этапах. В гостях испанцы выиграли скромно – 1:0, благодаря единственному мячу Роналдиньо, а дома долгое время вели со счетом 2:0, но в концовке пропустили и могли не только упустить победу, но еще и позволить датчанам перевернуть ход матча вспять, сотворив невероятную сенсацию.

Впрочем, сенсация с «Барселоной» в последнем для этой команды розыгрыше Кубка УЕФА (напомним, начиная с сезона-2009/10 турнир был реорганизован в Лигу Европы) произошла уже в следующем раунде, который был 1/8 финала. Его каталонцы привычно начали в гостях, поехав на «Селтик Парк» к «Селтику», где пропустили на 59-й минуте от Алана Томспона (ассист на свой счет записал будущий форвард «Барселоны» Хенрик Ларссон, который перебрался в столицу Каталонии как раз летом 2004-го) и не сумели забить в ответ. Поражение 0:1 в Глазго осложнило шансы «Барсы» на выход в четвертьфинал, но испанские журналисты, эксперты и болельщики были уверены, что на «Камп Ноу» каталонцы быстро отыграют фору, и добьются необходимого результата.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо в атаке

Несмотря на то, что «Барселона» в домашнем матче владела тотальным преимуществом, «Селтик» сумел отстоять нулевую ничью, и сотворил самую серьезную сенсацию стадии, выбив из Кубка УЕФА, пожалуй, главного фаворита того розыгрыша. Хотя матч в столице Каталонии, основываясь на количестве голевых моментов и магии, которую творил на поле Роналдиньо, по всем законам жанра никак не должен был заканчиваться без голов…

В итоге «Селтик» уже на стадии четвертьфинала проиграл другой испанской команде – «Вильярреалу» (1:1, 0:2), а «Барселона» спустя два года под руководством Райкарда во второй раз в клубной истории стала победительницей Лиги чемпионов. Интересно, что на финал ЛЧ-2005/06 против «Арсенала» на поле «Стад де Франс» в Париже в составе «блаугранас» вышло пять игроков из числа тех, кто двумя годами ранее так и не сумел на «Камп Ноу» добыть победу над «Селтиком».

После того «Барселона» выиграла еще три Лиги чемпионов, а также восемь чемпионств в Ла Лиге, став практически на полтора десятилетия одним из главных гегемонов Испании и всего европейского континента. Ныне Хави остается только надеяться, что участие в плей-офф Лиги Европы по весне, как и 18 лет назад, является для его команды хорошим знамением с точки зрения будущих результатов…

Алексей Сливченко, Sport.ua

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