Усиление для Шевченко. Дженоа интересуется форвардом Удинезе

Игнасио Пуссетто может продолжить карьеру в Генуе

  • 27.12.2021 20:57
  • 1181 просмотр
  • 3 комментария
Усиление для Шевченко. Дженоа интересуется форвардом Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Игнасио Пуссетто

«Дженоа» продолжает искать усиление команды на январское трансферное окно. Одним из кандидатов на позицию форварда является Игнасио Пуссетто из «Удинезе».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего аргентинца 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. Трансферная стоимость Пуссетто оценивается в 5 миллионов евро. Игрок выступает за «Удинезе» в аренде, права на форварда принадлежат «Уотфорду».

Ранее сообщалось о том, что Шевченко составил черный список из пяти игроков, которые покинут «Дженоа» в январе.

Источник — Tuttosport

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 27.12.2021 21:22
    +4
    А ви кажете Довбик. Швидше за все, Дженоа й купить когось на кшталт цього Ігнасіо: хоч мало забиває, але не старий і вже знає що таке Серія А. Та й ціна не кусається. Йди зараз кинь Довбика під "танки" ( Інтер, Мілан, Ювентус, Наполі ) і т.д. Така собі перспектива, а ще після зимової відпустки...
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 27.12.2021 21:45
    +2
    Віталій Ткачук, 27.12.2021 21:22
    А ви кажете Довбик. Швидше за все, Дженоа й купить когось на кшталт цього Ігнасіо: хоч мало забиває, але не старий і вже знає що таке Серія А. Та й ціна не кусається. Йди зараз кинь Довбика під "танки" ( Інтер, Мілан, Ювентус, Наполі ) і т.д. Така собі перспектива, а ще після зимової відпустки...
    Хто таке каже, нащо Довбику переходити до 18-ї команди Серії А, щоби що?! Є варіант з Флоренції та з Турина, це якщо брати Італію. Болонья також цікавилися але й гравцю, й клубу не подобається цей варіант.
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    zhyr
    zhyr, 27.12.2021 21:34
    +2
    Яке це підсилення, якщо в Дженоа є форвард, який забив 7 голів?
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