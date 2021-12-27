Усиление для Шевченко. Дженоа интересуется форвардом Удинезе

«Дженоа» продолжает искать усиление команды на январское трансферное окно. Одним из кандидатов на позицию форварда является Игнасио Пуссетто из «Удинезе».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего аргентинца 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. Трансферная стоимость Пуссетто оценивается в 5 миллионов евро. Игрок выступает за «Удинезе» в аренде, права на форварда принадлежат «Уотфорду».

Ранее сообщалось о том, что Шевченко составил черный список из пяти игроков, которые покинут «Дженоа» в январе.