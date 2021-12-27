Не поработает с Коваленко. Экс-тренер Милана отказался возглавить Специю

«Специя» не сумела договориться с Марко Джампаоло

  • 27.12.2021 19:22
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Не поработает с Коваленко. Экс-тренер Милана отказался возглавить Специю
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Джампаоло

Марко Джампаоло отклонил предложение возглавить «Специю». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Скорее всего, отказ Джампаоло означает, что Тиаго Мотта останется на посту главного тренера «Специи». Ранее сообщалось о том, что тренер будет уволен в начале января.

По информации Ди Марцио, Джампаоло отказал «Специи» уже во второй раз. Ранее клуб приглашал тренера летом текущего года.

Сейчас «Специя» идет 17-й в турнирной таблице Серии А, опережая на 5 очков «Дженоа» Андрея Шевченко.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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