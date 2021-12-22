Клуб Коваленко вскоре уволит главного тренера

Тиаго Мотта покинет «Специю»

  • 22.12.2021 15:43
  • 1044 просмотра
  • 2 комментария
Клуб Коваленко вскоре уволит главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

«Специя» может в ближайшее время уволить с поста главного тренера команды Тиаго Мотту. Сегодняшний матч 19-го тура Серии А против «Наполи», скорее всего, станет для наставника последним.

Формально увольнение состоится уже после нового года. Все из-за пункта в контракте, согласно которому «Специя» должна будет выплатить Мотте 400 тысяч евро, если уволит тренера до начала 2022 года.

Сейчас «Специя» идет 17-й в турнирной таблице Серии А, опережая на 2 балла «Дженоа».

Источник — Calciomercato

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 22.12.2021 16:37
    +2
    Посидел на банке и уже его клуб вот это успех
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 22.12.2021 16:54
    +1
    На Витюшин регрес это не повлияет
    Всё идёт своим путём
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