Клуб Коваленко вскоре уволит главного тренера

«Специя» может в ближайшее время уволить с поста главного тренера команды Тиаго Мотту. Сегодняшний матч 19-го тура Серии А против «Наполи», скорее всего, станет для наставника последним.

Формально увольнение состоится уже после нового года. Все из-за пункта в контракте, согласно которому «Специя» должна будет выплатить Мотте 400 тысяч евро, если уволит тренера до начала 2022 года.

Сейчас «Специя» идет 17-й в турнирной таблице Серии А, опережая на 2 балла «Дженоа».