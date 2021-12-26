Бывший тренер Милана вскоре возглавит клуб Коваленко

Марко Джампаоло подпишет контракт со «Специей»

  • 26.12.2021 12:49
  • 993 просмотра
  • 1 комментарий
Бывший тренер Милана вскоре возглавит клуб Коваленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Торино» и «Милана» Марко Джампаоло может в ближайшее время возглавить «Специю».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, клуб подпишет со специалистом контракт до лета 2023 года.

Напомним, что вскоре «Специю» покинет нынешний тренер Тиаго Мотта.

Сейчас «Специя» идет 17-й в турнирной таблице Серии А, опережая на 5 очков «Дженоа».

Источник — твиттер Николо Скиры

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 26.12.2021 12:54
    +1
    У Коваленко там только лавочка
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