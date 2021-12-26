Бывший тренер Милана вскоре возглавит клуб Коваленко

Бывший главный тренер «Торино» и «Милана» Марко Джампаоло может в ближайшее время возглавить «Специю».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, клуб подпишет со специалистом контракт до лета 2023 года.

Напомним, что вскоре «Специю» покинет нынешний тренер Тиаго Мотта.

Сейчас «Специя» идет 17-й в турнирной таблице Серии А, опережая на 5 очков «Дженоа».