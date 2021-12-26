19-й тур
Норвич
0 : 5
Арсенал
26.12.2021, FT

Норвич – Арсенал – 0:5. Еще одна победа канониров. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 19-го тура АПЛ

  • 26.12.2021 20:39
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Норвич – Арсенал – 0:5. Еще одна победа канониров. Видеообзор матча
© ФК Арсенал

В 19-м туре АПЛ «Норвич» в домашних стенах крупно проиграл «Арсеналу». 

Для «канониров» это была уже пятая победа подряд во всех турнирах.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
84' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Арсенал).
67' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
44' ГОЛ ! Мяч забил Киран Тирни (Арсенал).
6' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).

Источник — Sport.ua

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