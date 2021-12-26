В 19-м туре АПЛ «Норвич» в домашних стенах крупно проиграл «Арсеналу».
Для «канониров» это была уже пятая победа подряд во всех турнирах.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Киран Тирни (Арсенал).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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