Мог покинуть Шериф. Известно, из каких стран интересовались Вернидубом

Несколько дней назад молдавский «Шериф» объявил о подписании нового контракта с украинским главным тренером Юрием Вернидубом.
Сделка рассчитана до конца 2024 года, а зарплата наставника не афишируется.
Тем самым, «Шерифу» удалось сберечь коуча, так как интерес к нему проявляли неназванные клубы из Венгрии и Саудовской Аравии.
Напомним, «Шериф» под руководством Вернидуба финишировал третьим в своей группе Лиги чемпионов, и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы против «Браги».
Источник — ProTV Chişinău
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