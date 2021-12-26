Мог покинуть Шериф. Известно, из каких стран интересовались Вернидубом

Несколько дней назад молдавский «Шериф» объявил о подписании нового контракта с украинским главным тренером Юрием Вернидубом.

Сделка рассчитана до конца 2024 года, а зарплата наставника не афишируется.

Тем самым, «Шерифу» удалось сберечь коуча, так как интерес к нему проявляли неназванные клубы из Венгрии и Саудовской Аравии.

Напомним, «Шериф» под руководством Вернидуба финишировал третьим в своей группе Лиги чемпионов, и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы против «Браги».