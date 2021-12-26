Мог покинуть Шериф. Известно, из каких стран интересовались Вернидубом

В итоге украинский специалист продлил контракт с чемпионом Молдовы

  • 26.12.2021 09:49
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  • 3 комментария
Мог покинуть Шериф. Известно, из каких стран интересовались Вернидубом
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Несколько дней назад молдавский «Шериф» объявил о подписании нового контракта с украинским главным тренером Юрием Вернидубом.

Сделка рассчитана до конца 2024 года, а зарплата наставника не афишируется.

Тем самым, «Шерифу» удалось сберечь коуча, так как интерес к нему проявляли неназванные клубы из Венгрии и Саудовской Аравии.

Напомним, «Шериф» под руководством Вернидуба финишировал третьим в своей группе Лиги чемпионов, и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы против «Браги».

Источник — ProTV Chişinău

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 26.12.2021 10:52
    0
    Stelios Komnin, 26.12.2021 10:20
    Ничего глобального не сделал. Донецк сейчас ищет игру, а в Мадриде - случайность.
    Пусть Зебра хотя бы повторит.
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    rosti79
    rosti79, 26.12.2021 10:10
    -3
    надобыло к шейхам сбежать бабла накосить
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 26.12.2021 10:20
    -5
    Ничего глобального не сделал. Донецк сейчас ищет игру, а в Мадриде - случайность.
    Ссылка
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