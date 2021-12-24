ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб продлил контракт с Шерифом

Известный украинский тренер, Юрий Вернидуб продлил контракт с «Шерифом» (Тирасполь). Соглашение рассчитано до 2024 года.

55-летний специалист возглавил клуб в декабре 2020 года. За всего лишь 1 год выиграл титул чемпиона и сумел пробиться с командой в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл мадридский «Реал», не проиграл донецкому «Шахтеру» и с 7 очками занял третье место в группе, в которой был и миланский «Интер».

В плей-офф Лиги Европы команда Вернидуба 17 и 24 февраля сыграет с «Брагой».

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хотел пригласить Вернидуба.