ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб продлил контракт с Шерифом

Известный украинский тренер, Юрий Вернидуб продлил контракт с «Шерифом» (Тирасполь). Соглашение рассчитано до 2024 года.
55-летний специалист возглавил клуб в декабре 2020 года. За всего лишь 1 год выиграл титул чемпиона и сумел пробиться с командой в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл мадридский «Реал», не проиграл донецкому «Шахтеру» и с 7 очками занял третье место в группе, в которой был и миланский «Интер».
В плей-офф Лиги Европы команда Вернидуба 17 и 24 февраля сыграет с «Брагой».
Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хотел пригласить Вернидуба.
Источник — ФК Шериф Тирасполь
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