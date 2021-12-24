ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб продлил контракт с Шерифом

Украинский специалист будет работать с командой до 2024 года

  • 24.12.2021 11:31
  • 1013 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб продлил контракт с Шерифом
© ФК Шахтер. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер, Юрий Вернидуб продлил контракт с «Шерифом» (Тирасполь). Соглашение рассчитано до 2024 года.

55-летний специалист возглавил клуб в декабре 2020 года. За всего лишь 1 год выиграл титул чемпиона и сумел пробиться с командой в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл мадридский «Реал», не проиграл донецкому «Шахтеру» и с 7 очками занял третье место в группе, в которой был и миланский «Интер».

В плей-офф Лиги Европы команда Вернидуба 17 и 24 февраля сыграет с «Брагой».

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хотел пригласить Вернидуба.

Источник — ФК Шериф Тирасполь

(5 голосов)

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Комментарии
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    LomUs17
    LomUs17, 24.12.2021 11:58
    +1
    Рад за Юрия Николаича. Теперь уже Динамо нужно ещё попробовать договориться с таким специалистом. А то, что Вернидуб спец сомнений не вызывает: разбирается всё-таки неплохо в футболе, хороший психолог, классный мотиватор и простой человек без чрезмерных закидонов.
    Шериф, вперёд!
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    DICTATOR_UA
    DICTATOR_UA , 24.12.2021 11:49
    0
    Руслан Кириченко, 24.12.2021 11:35
    Логично что продлил. Он еще и Брагу хлопнет.
    В нього і так контракт до кінця сезону був
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    Руслан Кириченко
    online
    Руслан Кириченко, 24.12.2021 11:35
    0
    Логично что продлил. Он еще и Брагу хлопнет.
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    LomUs17
    LomUs17, 24.12.2021 11:51
    -1
    Какой там Ференцварош, опомнились... Брага сильный соперник, как для Шерифа, но явно не сильнее Шахты, тем более Реала и Интера, так что это португезам теперь ходить и оглядываться нужно. Удачи, Коуч!
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