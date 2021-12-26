5 игроков, с которыми Шахтеру нужно распрощаться

В минувший раз мы говорили о футболистах, с которыми «Динамо» может безболезненно расстаться прямо сейчас. Сейчас аналогичная тема относительно второго нашего гранда. Вполне возможно, что выбранная нами пятерка «ненужных» из «Шахтера» вызовет споры и нарекания. Собственно, иначе и быть не может, ибо версия Sport.ua зиждется, несомненно, на субъективности. Но от этого она, на наш взгляд, не кажется менее актуальной.

5 игроков, с которыми Динамо нужно распрощаться

Алексей ШЕВЧЕНКО, 29 лет

Амплуа: вратарь



ФК Шахтер. Алексей Шевченко

О существовании этого, когда-то талантливого голкипера, многие успели порядком подзабыть. Оно и не мудрено, ведь Алексей прочно закрепил за собой статус лишь третьего по ранжиру стража ворот «Шахтера». Будем откровенны: пробиться в основу у него нет ни малейшего шанса. Наверное, мы бы и дальше не помнили этого футболиста, если бы Де Дзерби в последнем туре Лиги чемпионов не выпустил его на несколько финальных минут в игре против «Шерифа». Если Алексей чем-то и запомнился в той игре, так это пропущенным мячом.

Бытует мнение, что Шевченко выпустили в ЛЧ для того, чтобы таким вот образом попрощаться с ним; его готовят отпустить. Если это действительно так, то «Шахтер» от его ухода не потеряет ничего. А сам вратарь, быть может, еще успеет реанимировать свою карьеру, ведь возраст не критический. Особенно для голкипера.

ВИТАО, 21 год

Амплуа: защитник



ФК Шахтер. Витао

Два года назад приобретение «Шахтером» Витао было обставлено с надлежащей помпой. Просим любить и жаловать, «к нам едет капитан сборной Бразилии U-20». В общем, было много звучных эпитетов и щедрых авансов. Да и контракт юный «кудесник мяча» (хотя относительно этого парня данная сентенция выглядит скорее недоразумением) получил щедрый – на пять лет. Однако до сих пор так и не понятно, за счет чего Витао избирали капитаном в бразильской молодежке. И почему ему продолжают доверять в «Шахтере»: извините, но его профильные характеристики – сплошной кошмар. Бразилец очень часто ошибается в простых ситуациях, а еще часто – «кипишует» на ровном месте. Ему явно не хватает характера, выдержки, спокойствия. Может быть, это дело наживное. И вот чтобы нажить необходимый опыт, лучше бы отправить этого центрбека куда-то в аренду.

ИСМАИЛИ, 31 год

Амплуа: защитник



ФК Шахтер. Исмаили

В наш рейтинг основной левофланговый защитник «горняков» попал не из-за того, что не справляется со своими прямыми обязанностями. Тут материя намного тоньше будет. Бразильцу в январе стукнет уже 32 года – как не крути, но для игрока целой бровки это очень солидный возраст. Кроме того, после сложнейшей травмы Исмаили хоть и вернулся в основу, но он уже, к сожалению, «не тот». К тому же, часто по причине травм и хворей оказывается в клубном лазарете. Если уж Де Дзерби всерьез собирается омолаживать состав, то отпустить Исмаили - самое время. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года, стало быть, за его досрочный уход можно получить относительно неплохие деньги. Да и адекватная замена уже давно есть – Корниенко.

Евгений КОНОПЛЯНКА, 32 года

Амплуа: полузащитник



ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Увы и ах, но один из самых талантливых и перспективных украинских футболистов последнего десятилетия так и не смог реализовать свой потенциал. Причем после «Днепра» у Евгения не задалось ни за рубежом, ни в «Шахтере». Казалось, что после перехода из «Шальке» Коноплянка сумеет раскрыться по-новому, сумеет перезапустить свою карьеру. Но, как показалось, он даже не пытался этого сделать.

В «Шахтере» мы увидели даже не тень Коноплянки, а тень от тени. Да, он склонен к травмам, но также склонен и к «протиранию» формы на скамейке. Похоже, сейчас у него главная задача – не пробиться в основу, а достроить свой шикарный дом. Его контракт истекает летом следующего года, но уже понятно, что пользы «Шахтеру» он не принесет. Можно безболезненно отпускать уже сейчас, но кто его купит…

Даниил СИКАН, 20 лет

Амплуа: форвард

Молодой, перспективный, талантливый – все это о центрфорварде «горняков» и уже национальной сборной Украины. Только вот заслужить доверие у Де Дзерби у Сикана не получается. Даже несмотря на то, что из-за травм выбыли основные форварды «Шахтера» - Мораес и Траоре. Но даже в таком случае тренерский штаб «горняков» решил «переделывать» в нападающих полузащитников Фернандо и Педриньо, а не делать ставку на Даниила. К тому же, есть четкое ощущение, что парень еще «сыроват» для игры в одной из лучших команд страны.

Показательно, что ровесники Сикан и Траоре провели в первой части текущего сезона одинаковое количество матчей – по 14-ть, однако результативность и роль буркинийского форварда – на порядок выше. Видится, что для того, дабы Сикан почувствовал настоящую уверенность в себе, «оперился», так сказать, ему бы пошла на пользу аренда. Нет, не в «Мариуполь», а в более серьезные коллективы.