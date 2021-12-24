5 игроков, с которыми Динамо нужно распрощаться

С вещами на выход: этим игрокам с «бело-синими» не по пути

  • 24.12.2021 19:04
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  • 9 комментариев
5 игроков, с которыми Динамо нужно распрощаться
© ФК Динамо. Илья Шкурин

В УПЛ длительная зимняя пауза – время не только отдыха футболистов на курортах, но и активностей клубов на трансферном рынке. О новых игроках, нужных двум нашим грандам, мы время от времени слышим. Как и о проблемных позициях. Но мы решили сейчас не искать кандидатов на нужные вакансии в лагеря отечественных грандов, а разобраться с теми, кто в силу тех или иных причин уже себя исчерпал.

Первый вариант Sport.ua – касательно «Динамо». Следующим будет «Шахтер». Вполне возможно, наша версия будет дискуссионной, но иной она и быть не может, ибо составлена на основании субъективного мнения. Хотя и на основании статистических данных тоже. 

Артем ШАБАНОВ, 29 лет
Амплуа: защитник


ФК Динамо. Артем Шабанов

Артем в последние годы был настоящей палочкой-выручалочкой для «Динамо». Казалось, что этот центрбек не обладает всеми теми качествами, которые необходимы защитнику команды уровня «Динамо». Однако в разных случаях, особенно, когда травмировались его коллеги по амплуа, именно Шабанов «затыкал» проблемные позиции. Тем не менее, нынешний динамовский наставник продолжать эту традицию не намерен. В прошлом сезоне Артема отрядили в аренду в польскую «Легию», но он там не задержался.

В нынешнем сезоне в активе опытного оборонца – лишь шесть матчей за «Динамо» (в чемпионате) и один поединок в Кубке Украины. Учитывая, что на позиции Шабанова в команде играют более молодые и, все же, более мастеровитые Забарный, Сирота, Попов, да и Бурда тоже, шансов в который раз возродиться из пепла у Артема уже не будет. И если киевский клуб хочет заработать хоть какие-то деньги на этом игроке, его нужно отпускать прямо сейчас, ведь соглашение с Шабановым рассчитано до конца мая следующего года.

Богдан ЛЕДНЕВ, 23 года
Амплуа: атакующий полузащитник


ФК Динамо. Богдан Леднев

Свой первый «взрослый» контракт Леднев подписал именно с «Динамо» - в уже далеком 2016 году. Но заиграть по-настоящему, то бишь пробиться в состав первой команды, уроженцу столичной области не удавалось. По всей видимости, из-за серьезной конкуренции. А вот в «Заре», куда Богдана отправили в аренду, у него получилось. На протяжении двух сезонов он был одним из лидеров луганского коллектива: забивал, ассистировал. Да и вообще был тем, на ком строилась игра.

Летом 2020-го Богдан вернулся в «Динамо», перед этим продлив соглашение с киевским клубом до лета-2024. Однако играть такую же важную роль, какую он играл в «Заре», в «Динамо» не получается. Максимум, на что может рассчитывать Леднев в нынешней команде – игрок ротации.

В нынешнем сезоне он сыграл за «Динамо» десять поединков: вроде бы и немало, но лишь в двух из них выходил со старта. Ни забитыми мячами, ни ассистами не отличался. Более того, иногда его игра кажется диссонансом по сравнению с действиями партнеров. Возможно, Ледневу нужно время, чтобы раскрыться, наконец-то оправдывать щедрые авансы. Но при нынешней ситуации, когда команда борется за титул, тут не до экспериментов. И не до сантиментов. Дабы не «пересидеть» на скамейке, Богдану лучше уйти в аренду. Может, обретет уверенность.     

Денис АНТЮХ, 24 года
Амплуа: полузащитник


ФК Динамо. Денис Антюх

Бывшего полузащитника «Колоса», системообразующего полузащитника, «Динамо» обхаживало дольше, чем имеет от него «выхлоп». Луческу хотел заполучить этого футболиста еще зимой прошлого года. Но тогда не срослось: якобы клубы не сошлись в цене. Летом сего года – уже сошлись, и воспитанник ахтырского футбола подписал с «бело-синими» контракт. Причем очень серьезный – на четыре года. На летних сборах, накануне старта нынешнего сезона, Луческу давал много игрового времени Денису. И футболист отблагодарил тренера забитыми мячами. Но вот в официальных поединках Денис – очень редкий гость в основе.

Во всех турнирах он сыграл за «бело-синих» лишь в четырех поединках (неполных). Результативными действиями не отличался. Если учесть, что на позиции Антюха (левый фланг) играют Де Пена, Вербич и Витиньо, то на данный момент у Дениса практически нет шансов пробиться в основу. Поэтому, как выход, можно уходить в аренду. За игровой практикой. Хотя бы - в «почти» родной «Колос», за который он выступал с 2018-го.   

Владислав КУЛАЧ, 28 лет
Амплуа: форвард


ФК Динамо. Денис Кулач

По слухам, Мирча Луческу не очень хотел брать этого игрока. Точнее, совсем не хотел. Но так получилось, что нынешним летом Кулач подписал соглашение с киевским клубом – по системе «2+1». Поговаривают, президента столичного клуба подкупила трансферная стоимость лучшего бомбардира прошлого сезона: за него не пришлось заплатить и копейки, ибо он достался киевлянам в статусе свободного агента. Бывший бомбардир «Ворсклы» очень старался себя проявить на летних учебно-тренировочных сборах. И нужно отдать ему должное: проявить удалось. Так или иначе, забитые два гола Кулачем на тех сборах убедили Игоря Суркиса подписать контракт с нападающим. Однако, по всей видимости, не убедили Мирчу Луческу: такое впечатление, что динамовский тренер в упор не видит этого игрока.

Несмотря на настоящий ералаш, творящийся в «Динамо» с нападающими, Кулач в качестве спасителя не рассматривается. Пять неполных матчей и один гол – вот «улов» воспитанника «Шахтера» в первой части сезона за «Динамо». Дальше вряд ли будет прогресс. Поэтому для всех будет лучше, если Влад в поисках игрового времени уйдет в аренду.  

Илья ШКУРИН, 22 года
Амплуа: форвард


ФК Динамо. Илья Шкурин

Белорусского нападающего Шкурина «Динамо» просматривало еще в 2017-м. Но тогда он не подошел киевскому клубу. Подошел четыре года спустя. «Бело-синие» в середине нынешнего лета подписали с 22-летним белорусом, контракт которого принадлежит российскому ЦСКА, арендное соглашение. Термин его действия – полный сезон. С правом выкупа. Однако, видится, выкупа не будет. Шкурин абсолютно ничем не удивил. Более того, на фоне других динамовских нападающих он кажется тяжеловатым и технически ограниченным. Хотя нельзя сказать, что он не получал своего шанса. Скорее – да, чем нет. В его активе в первой части сезона – 11 матчей. Больше, чем у Рамиреса, Кулача и Супряги. В этих поединках Илья не забивал, но отличился тремя результативными передачами. Тем не менее, на наш взгляд, этот игрок не дотягивает до уровня «Динамо».

Валерий Василенко, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 24.12.2021 19:33
    +2
    Примітно, що 3 з 5 підписані влітку і, начебто, мали підсилити ДК перед ЛЧ.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 24.12.2021 19:33
    +2
    Отличный список.
    Согласен по всем кандидатам и добавил бы Андриевского, хотя может еще пригодится, всетаки опыт есть и уровень кое-какой.
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 19:26 (изменен)
    +2
    VK-Sport, 24.12.2021 19:24
    Шепелев, Андриевский и Леднев - это самый ближайший резерв вместо незаменимого трио Сидорчук, Шапаренко и Буяльского. Леднев - это хороший актив, 23 года, глупо избавляться от него.
    Насчёт Андреевского согласен, но Шепелев и Леднев не тянут. Не верю, что что-то произойдет и они станут лучше играть. Но не нам решать. Первые сборы в Испании многое покажут
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 19:18 (изменен)
    +2
    Я бы ещё Шепелева добавил в этот список. Последнее время вообще перестал прогрессировать, только регресс Тем более молодых талантов у Киева очень много на любые позиции. Точно не хуже нынешнего Шепелева. Чем-то Рыбалку напоминает. Был одним из лидеров ДК, а теперь в Александрии
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 19:24
    +1
    Calm, 24.12.2021 19:22
    Половина из тех, кому надо уходить - только пришли
    Не заиграли. Это нормальное явление. Пойдут в аренду. Это лучше, чем полировать лавку. Тем более у киевлян полно талантливой молодежи
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 24.12.2021 19:34
    0
    Шепелев еще может выстрелить. Пока надо его удержать и развивать (если он сам хочет прогрессировать)
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 24.12.2021 19:24
    0
    Шепелев, Андриевский и Леднев - это самый ближайший резерв вместо незаменимого трио Сидорчук, Шапаренко и Буяльского. Леднев - это хороший актив, 23 года, глупо избавляться от него.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 24.12.2021 19:22
    -2
    Половина из тех, кому надо уходить - только пришли
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 24.12.2021 19:22
    -3
    Сказать спасибо за полировку лавок и подарить на прощание шубу от Nijole, каждому.
    Ссылка
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