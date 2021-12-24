5 игроков, с которыми Динамо нужно распрощаться

В УПЛ длительная зимняя пауза – время не только отдыха футболистов на курортах, но и активностей клубов на трансферном рынке. О новых игроках, нужных двум нашим грандам, мы время от времени слышим. Как и о проблемных позициях. Но мы решили сейчас не искать кандидатов на нужные вакансии в лагеря отечественных грандов, а разобраться с теми, кто в силу тех или иных причин уже себя исчерпал.

Первый вариант Sport.ua – касательно «Динамо». Следующим будет «Шахтер». Вполне возможно, наша версия будет дискуссионной, но иной она и быть не может, ибо составлена на основании субъективного мнения. Хотя и на основании статистических данных тоже.

Артем ШАБАНОВ, 29 лет

Амплуа: защитник



ФК Динамо. Артем Шабанов

Артем в последние годы был настоящей палочкой-выручалочкой для «Динамо». Казалось, что этот центрбек не обладает всеми теми качествами, которые необходимы защитнику команды уровня «Динамо». Однако в разных случаях, особенно, когда травмировались его коллеги по амплуа, именно Шабанов «затыкал» проблемные позиции. Тем не менее, нынешний динамовский наставник продолжать эту традицию не намерен. В прошлом сезоне Артема отрядили в аренду в польскую «Легию», но он там не задержался.

В нынешнем сезоне в активе опытного оборонца – лишь шесть матчей за «Динамо» (в чемпионате) и один поединок в Кубке Украины. Учитывая, что на позиции Шабанова в команде играют более молодые и, все же, более мастеровитые Забарный, Сирота, Попов, да и Бурда тоже, шансов в который раз возродиться из пепла у Артема уже не будет. И если киевский клуб хочет заработать хоть какие-то деньги на этом игроке, его нужно отпускать прямо сейчас, ведь соглашение с Шабановым рассчитано до конца мая следующего года.

Богдан ЛЕДНЕВ, 23 года

Амплуа: атакующий полузащитник



ФК Динамо. Богдан Леднев

Свой первый «взрослый» контракт Леднев подписал именно с «Динамо» - в уже далеком 2016 году. Но заиграть по-настоящему, то бишь пробиться в состав первой команды, уроженцу столичной области не удавалось. По всей видимости, из-за серьезной конкуренции. А вот в «Заре», куда Богдана отправили в аренду, у него получилось. На протяжении двух сезонов он был одним из лидеров луганского коллектива: забивал, ассистировал. Да и вообще был тем, на ком строилась игра.

Летом 2020-го Богдан вернулся в «Динамо», перед этим продлив соглашение с киевским клубом до лета-2024. Однако играть такую же важную роль, какую он играл в «Заре», в «Динамо» не получается. Максимум, на что может рассчитывать Леднев в нынешней команде – игрок ротации.

В нынешнем сезоне он сыграл за «Динамо» десять поединков: вроде бы и немало, но лишь в двух из них выходил со старта. Ни забитыми мячами, ни ассистами не отличался. Более того, иногда его игра кажется диссонансом по сравнению с действиями партнеров. Возможно, Ледневу нужно время, чтобы раскрыться, наконец-то оправдывать щедрые авансы. Но при нынешней ситуации, когда команда борется за титул, тут не до экспериментов. И не до сантиментов. Дабы не «пересидеть» на скамейке, Богдану лучше уйти в аренду. Может, обретет уверенность.

Денис АНТЮХ, 24 года

Амплуа: полузащитник



ФК Динамо. Денис Антюх

Бывшего полузащитника «Колоса», системообразующего полузащитника, «Динамо» обхаживало дольше, чем имеет от него «выхлоп». Луческу хотел заполучить этого футболиста еще зимой прошлого года. Но тогда не срослось: якобы клубы не сошлись в цене. Летом сего года – уже сошлись, и воспитанник ахтырского футбола подписал с «бело-синими» контракт. Причем очень серьезный – на четыре года. На летних сборах, накануне старта нынешнего сезона, Луческу давал много игрового времени Денису. И футболист отблагодарил тренера забитыми мячами. Но вот в официальных поединках Денис – очень редкий гость в основе.

Во всех турнирах он сыграл за «бело-синих» лишь в четырех поединках (неполных). Результативными действиями не отличался. Если учесть, что на позиции Антюха (левый фланг) играют Де Пена, Вербич и Витиньо, то на данный момент у Дениса практически нет шансов пробиться в основу. Поэтому, как выход, можно уходить в аренду. За игровой практикой. Хотя бы - в «почти» родной «Колос», за который он выступал с 2018-го.

Владислав КУЛАЧ, 28 лет

Амплуа: форвард



ФК Динамо. Денис Кулач

По слухам, Мирча Луческу не очень хотел брать этого игрока. Точнее, совсем не хотел. Но так получилось, что нынешним летом Кулач подписал соглашение с киевским клубом – по системе «2+1». Поговаривают, президента столичного клуба подкупила трансферная стоимость лучшего бомбардира прошлого сезона: за него не пришлось заплатить и копейки, ибо он достался киевлянам в статусе свободного агента. Бывший бомбардир «Ворсклы» очень старался себя проявить на летних учебно-тренировочных сборах. И нужно отдать ему должное: проявить удалось. Так или иначе, забитые два гола Кулачем на тех сборах убедили Игоря Суркиса подписать контракт с нападающим. Однако, по всей видимости, не убедили Мирчу Луческу: такое впечатление, что динамовский тренер в упор не видит этого игрока.

Несмотря на настоящий ералаш, творящийся в «Динамо» с нападающими, Кулач в качестве спасителя не рассматривается. Пять неполных матчей и один гол – вот «улов» воспитанника «Шахтера» в первой части сезона за «Динамо». Дальше вряд ли будет прогресс. Поэтому для всех будет лучше, если Влад в поисках игрового времени уйдет в аренду.

Илья ШКУРИН, 22 года

Амплуа: форвард



ФК Динамо. Илья Шкурин

Белорусского нападающего Шкурина «Динамо» просматривало еще в 2017-м. Но тогда он не подошел киевскому клубу. Подошел четыре года спустя. «Бело-синие» в середине нынешнего лета подписали с 22-летним белорусом, контракт которого принадлежит российскому ЦСКА, арендное соглашение. Термин его действия – полный сезон. С правом выкупа. Однако, видится, выкупа не будет. Шкурин абсолютно ничем не удивил. Более того, на фоне других динамовских нападающих он кажется тяжеловатым и технически ограниченным. Хотя нельзя сказать, что он не получал своего шанса. Скорее – да, чем нет. В его активе в первой части сезона – 11 матчей. Больше, чем у Рамиреса, Кулача и Супряги. В этих поединках Илья не забивал, но отличился тремя результативными передачами. Тем не менее, на наш взгляд, этот игрок не дотягивает до уровня «Динамо».