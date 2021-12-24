Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема на уровне Роналду и Холанда»

Наставник «Реала» впечатлен игрой французского форварда

  • 24.12.2021 22:55
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема на уровне Роналду и Холанда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что очень высоко ценит форварда команды Карима Бензема:

«Думаю, да, потому что в свою игру он добавил серьезную и регулярную способность забивать голы. Он на уровне Криштиану Роналду или Эрлинга Холанда. Бензема – игрок, который способен делать разницу. Мы в очередной раз убедились в этом в игре с «Атлетиком», когда он забил дважды подряд. Он в потрясающей форме».

В нынешнем сезоне на счету Бензема 20 голов и 8 ассистов в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Ранее Анчелотти назвал полузащиту «Реала» лучшей в мире.

Источник — AS

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