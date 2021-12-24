Карло АНЧЕЛОТТИ: «У меня лучшая полузащита в мире»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает линию полузащиты своей команды сильнейшей в мире:

«Могу ли я сказать, что у меня лучшая полузащита в мире? Да. Трио Модрич-Каземиро-Кроос демонстрирует лучшие показатели в мире. Да, возможно, другие полузащитники, переходящие по ходу встречи из одной зоны в другую, считаются более классическими.

Но Модрич, Каземиро и Кроос показывают такую игру, что их можно назвать выдающимися футболистами. Кроме того, они очень хорошо играют при смене позиций. Когда это трио в сборе, никто не может сравниться с ними».

Напомним, 2021 год «Реал» завершил выездной победой над «Атлетиком» в Ла Лиге.