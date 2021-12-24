Патрик ВИЕЙРА: «Кубок Африки так же важен, как и Евро»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что, в отличие от многих коллег, не против того, чтобы его игроки отправились на Кубок африканских наций:
«Я понимаю желание футболистов защищать честь своей страны на том или ином турнире и не собираюсь им это запрещать. К Кубку африканских наций стоит относиться с большим уважением, ведь он так же важен, как и Евро.
Важно, чтобы журналисты так же освещали этот турнир, как и Евро. Тогда вы поймете, насколько он важен для людей, которые там проживают».
Источник — BBC
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