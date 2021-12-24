ФОТО. Форвард Шахтера восстанавливается от травмы в Амстердаме

20-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной в поединке Лиги чемпионов против «Интера» в конце сентября.
«Работа в процессе», — прокомментировал Лассина фото из амстердамской клиники.
Ранее сообщалось, что футболист пропустит около семи месяцев.
В текущем сезоне Траоре провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей.
Источник — Instagram
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