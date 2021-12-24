Металлист отрицает интерес к Кочергину: «У нас есть свои игроки»

Евгений Красников сказал, что Кочергин готов уехать в зарубежный чемпионат

  • 24.12.2021 15:10
  • 549 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист отрицает интерес к Кочергину: «У нас есть свои игроки»
© metalist.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников отрицает информацию о том, что клуб хотел подписать хавбека «Зари» Владислава Кочергина.

– Правда, что «Металлист» хотел подписать Кочергина?

– Нет, это неправда. Я разговаривал с его агентом. Поговорили и все – он пошел своей дорогой, а мы своей. Владислав – хороший футболист, но у нас на этой позиции есть свои игроки. Я сказал, что мы не заинтересованы, потому что на этой позиции у нас есть Демченко, Танковский.

Дело даже не в деньгах. У нас на это место есть футболисты, которые нас полностью устраивают. У них было много вариантов, рассматривали и нас. Мы повстречались, поговорили и разошлись. Насколько я знаю, он хочет поехать на Запад. Мы идем вперед, развиваемся, будем брать молодых футболистов.

Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 24.12.2021 15:39
    +2
    та навіщо їм цей днарь
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