Яремчук может остаться без тренера. Бенфика думает об увольнении Жезуша

Даже Лига чемпионов может не помочь

  • 24.12.2021 14:30
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Яремчук может остаться без тренера. Бенфика думает об увольнении Жезуша
© abola.pt

По информации Abola, сегодня руководство «Бенфики» проведет совещание по поводу дальнейшей судьбы наставника Жорже Жезуша.

Несмотря на то, что команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, в клубе недовольны рядом неудачных матчей чемпионата Португалии, а также вылетом от «Порту» из Кубка страны.

Кроме того, стало известно, что Жезуш, чей контракт завершается летом, вел переговоры с «Фламенго» о своем возможном возвращении в Бразилию, где тренер работал в 2019 и 2020 годах.

При этом Орлы завершат год еще одним матчем против «Порту», но уже в рамках чемпионата страны.

Украинский форвард Роман Яремчук в своем первом сезоне в Португалии забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Источник — A Bola

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