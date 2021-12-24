Яремчук может остаться без тренера. Бенфика думает об увольнении Жезуша

По информации Abola, сегодня руководство «Бенфики» проведет совещание по поводу дальнейшей судьбы наставника Жорже Жезуша.

Несмотря на то, что команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, в клубе недовольны рядом неудачных матчей чемпионата Португалии, а также вылетом от «Порту» из Кубка страны.

Кроме того, стало известно, что Жезуш, чей контракт завершается летом, вел переговоры с «Фламенго» о своем возможном возвращении в Бразилию, где тренер работал в 2019 и 2020 годах.

При этом Орлы завершат год еще одним матчем против «Порту», но уже в рамках чемпионата страны.

Украинский форвард Роман Яремчук в своем первом сезоне в Португалии забил 6 голов и сделал 5 ассистов.