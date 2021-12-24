Интер продлил контракт с Димарко

Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с защитником Федерико Димарко.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2026 года. 24-летний игрок является воспитанником миланцев.
В нынешнем сезоне Димарко провел 24 матча во всех турнирах и забил два мяча.
Напомним, ранее «Интер» расторг контракт с Эриксеном.
Источник — ФК Интер
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