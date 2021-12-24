Ральф РАНГНИК: «Мне будет трудно выбрать стартовый состав»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил состояние своей команды накануне матча 19-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было двадцать пять футболистов. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется сделать трудный выбор, выбирая стартовый состав», - сказал Рангник.

Поединок запланирован на 27 декабря. Предыдущие два матча МЮ были перенесены из-за вспышки коронавируса.