Ральф РАНГНИК: «Мне будет трудно выбрать стартовый состав»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем матче с «Ньюкаслом»

  • 24.12.2021 10:19
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Ральф РАНГНИК: «Мне будет трудно выбрать стартовый состав»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил состояние своей команды накануне матча 19-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было двадцать пять футболистов. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется сделать трудный выбор, выбирая стартовый состав», - сказал Рангник.

Поединок запланирован на 27 декабря. Предыдущие два матча МЮ были перенесены из-за вспышки коронавируса.

Источник — ESPN

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