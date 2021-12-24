Хлебас покинул Ордабасы

Известный украинский футболист, бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Хлебас покинул казахстанский «Ордабасы».

«Мой контракт с «Ордабасы» уже закончился. Казахстанский клуб не предлагал продлить сотрудничество. Пока что раздумываю над своим будущим. Все зависит от предложений, которые будут поступать. То, что я хочу – это одно, как будет на самом деле – покажет время.

Есть ли продвижения в ситуации с задолженностью «Десны»? Нет, абсолютно никаких. Заседание по вопросу долга «Десны» перенесли на 12 января 2022 года, поэтому дело затянулось», - сказал Хлебас.

Напомним, Хлебас присоединился к «Ордабасы» в начале августа уходящего года.