Филипп БУДКОВСКИЙ: «Думаю, долги в Десне постепенно закроют»

Форвард поделился мнением о ситуации в бывшем клубе

  • 24.12.2021 02:39
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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Думаю, долги в Десне постепенно закроют»
© ФК Десна. Филипп Будковский

Бывший игрок «Десны» Филипп Будковский рассказал о том, почему покинул черниговский клуб и о вариантах продолжения своей карьеры.

«Мой контракт с «Десной» заканчивается 31 декабря. Никто не вел со мной каких-то переговоров по поводу продления. Я, так же как и вы, узнал об этом из интернета, звонили журналисты. Но такая футбольная жизнь, она на этом не заканчивается. Буду двигаться дальше.

По зарплате были задолженности, и сейчас их стараются погашать. Понятно, что остались какие-то долги, но я думаю, у клуба все будет нормально и они постепенно их закроют. У меня есть варианты продолжения карьеры и я их рассматриваю. Звонят с предложениями многие. В данный момент я нахожусь в отпуске, так что есть время обсудить это с семьей и выбрать оптимальный вариант, чтобы все было комфортно. 

Конечно, хочется в клуб с амбициями, который будет двигаться вперед и ставить перед собой только максимальные задачи. Хотелось бы также подходить тренерскому штабу, чтобы все было на наивысшем уровне», - сказал Будковский.

Источник — Футбол 1/2/3

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