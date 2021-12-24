Владислав ВАЩУК: «Шевченко смог сбалансировать состав»

Специалист – о ничьей «Дженоа» с «Аталантой»

  • 24.12.2021 02:00
  • 38 просмотров
  • 0 комментариев
Владислав ВАЩУК: «Шевченко смог сбалансировать состав»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил работу Андрея Шевченко с «Дженоа», а также высказался о перспективах генуэзцев в будущем.

«У Андрея Николаевича получилось сбалансировать тот состав, который есть у «Дженоа» на данный момент. Футболисты генуэзской команды уже просто так мяч не бьют, они его контролируют. По возможности у «Дженоа» что-то получается. Когда первый раз я увидел игру форварда команды Экубана, я подумал, что этот парень должен раскрыться. Он неплохой форвард, по-спортивному наглый. Пока что у него не все получается, но по крайней мере в кубковой игре с «Салернитаной» он забил победный мяч. В матче с «Аталантой» «Дженоа» сыграл 0:0 и добился результата. Обнадеживает тот момент, что очки взяты и команда играет. Но сейчас сложный период у генуэзцев.

С чемпионской командой со звездами чуть полегче было бы работать, чем с той, которая внизу турнирной таблицы. В перспективе «Дженоа» нужно кого-то взять. Надеюсь, что ряды генуэзской команды пополнят классные футболисты. И будем надеяться, что после зимнего трансферного окна «Дженоа» улучшит свою игру.

Могут ли в «Дженоа» перейти украинцы? Дело в том, что там нужно, чтобы у игроков был европейский паспорт. Поэтому я не уверен, что так уж легко перейти без европейского паспорта. Также есть лимит на легионеров, финансовый фэйр-плей. Еще нужно понимать, какой бюджет у «Дженоа». Руководство генуэзцев проанализирует ситуацию и определятся с дальнейшими планами клуба, а также с тем, как они собираются выходить из сложной ситуации, чтобы показать результаты после зимы.

Шевченко еще никогда не вытягивал команду с дна турнирной таблицы. Это для него опыт, и он становится сильнее. Надеюсь, что «Дженоа» даст позитивный результат после зимы. Но генуэзцам надо пополнить свои ряды классными футболистами», - сказал Ващук.

Читайте также: Андрей ШЕВЧЕНКО: «Доказали, что можем бороться за результат»

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности