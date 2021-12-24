Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я не футболист? А как я тогда забил 117 голов?»

Нападающий «Миная» вспомнил свою перепалку с президентом «Ингульца»

  • 24.12.2021 01:19
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я не футболист? А как я тогда забил 117 голов?»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о своем конфликте с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком.

«Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня затрагиваешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде.

Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди. Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?» - сказал Селезнев.

Источник — Футбол 1/2/3

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