Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я не футболист? А как я тогда забил 117 голов?»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о своем конфликте с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком.
«Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня затрагиваешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде.
Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди. Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?» - сказал Селезнев.
Источник — Футбол 1/2/3
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