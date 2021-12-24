В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ нанес поражение Гоу Эхед Иглс (2:0).
ПСВ – Гоу Эхед Иглс – 2:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Мвене, 9, Гакпо, 78.
ГОЛ! 1:0. Мвене, 9 мин.
Удаление, Крамер, 68 мин.
ГОЛ! 2:0. Гакпо, 78 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
|69'
|Йорис Крамер (Гоу Эхед Иглс) получает красную карточку.
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Мвене (ПСВ Эйндховен).
Источник — Sport.ua
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