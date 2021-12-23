Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open

Две из них выступят в дуэтах с россиянками

  • 23.12.2021 21:50
  • 327 просмотров
  • 2 комментария
Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Четыре украинские теннисистки вошли в заявку парной сетки Australian Open.

В парном турнире на Открытом чемпионате Австралии планируют сыграть Людмила Киченок (с Еленой Остапенко из Латвии), Надежда Киченок (с Санией Мирзой из Индии), Ангелина Калинина (с Варварой Грачевой из России) и Марта Костюк (с Анной Калинской из России).

В одиночном разряде четыре украинки стартуют в квалификации, еще четыре –  в основе.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Матчи квалификации запланированы на 10-14 января.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 23.12.2021 21:53
    +2
    Не могла Калинина себе получше парницу найти
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    Muskrat2
    Muskrat2, 23.12.2021 22:45
    0
    московские подстилки, фу, помоишницы
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