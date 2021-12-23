Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open

Четыре украинские теннисистки вошли в заявку парной сетки Australian Open.

В парном турнире на Открытом чемпионате Австралии планируют сыграть Людмила Киченок (с Еленой Остапенко из Латвии), Надежда Киченок (с Санией Мирзой из Индии), Ангелина Калинина (с Варварой Грачевой из России) и Марта Костюк (с Анной Калинской из России).

В одиночном разряде четыре украинки стартуют в квалификации, еще четыре – в основе.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Матчи квалификации запланированы на 10-14 января.