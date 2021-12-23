Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open

Четыре украинские теннисистки вошли в заявку парной сетки Australian Open.
В парном турнире на Открытом чемпионате Австралии планируют сыграть Людмила Киченок (с Еленой Остапенко из Латвии), Надежда Киченок (с Санией Мирзой из Индии), Ангелина Калинина (с Варварой Грачевой из России) и Марта Костюк (с Анной Калинской из России).
В одиночном разряде четыре украинки стартуют в квалификации, еще четыре – в основе.
Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Матчи квалификации запланированы на 10-14 января.
Источник — Sport.ua
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