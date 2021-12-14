Три украинца и четыре украинки - в заявке на квалификацию Australian Open

7 представителей Украины попробуют пробиться в основную сетку

  • 14.12.2021 16:45
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Три украинца и четыре украинки - в заявке на квалификацию Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Четыре украинские теннисистки попали в заявку квалификации первого крупного турнира 2022 года Australian Open.

С квалификации турнир начнут Леся Цуренко, Катерина Байндль (Козлова), Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.

В основной сетке заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

В квалификацию попали три украинских теннисиста: Илья Марченко, Сергей Стаховский и Виталий Сачко.

Матчи квалификации пройдут с 10 по 14 января, а основная сетка - с 17 по 30 января. Ранее сообщалось, что для участия в турнире все спортсмены должны пройти вакцинацию.

Источник — Большой теннис Украины

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