Три украинца и четыре украинки - в заявке на квалификацию Australian Open

Четыре украинские теннисистки попали в заявку квалификации первого крупного турнира 2022 года Australian Open.

С квалификации турнир начнут Леся Цуренко, Катерина Байндль (Козлова), Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.

В основной сетке заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

В квалификацию попали три украинских теннисиста: Илья Марченко, Сергей Стаховский и Виталий Сачко.

Матчи квалификации пройдут с 10 по 14 января, а основная сетка - с 17 по 30 января. Ранее сообщалось, что для участия в турнире все спортсмены должны пройти вакцинацию.