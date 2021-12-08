Australian Open. Четыре украинки заявлены в основную сетку

В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии попали сразу четыре украинки.
Это Элина Свитолина (WTA №15), Марта Костюк (WTA №50), Ангелина Калинина (WTA №52) и Даяна Ястремская (WTA №100)
Защищенным рейтингом решили воспользоваться бельгийка Кирстен Флипкенс (№97) и немка Татьяна Мария (№100).
Турнир пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.
Источник — Sport.ua
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