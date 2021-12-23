ФОТО. Сладкая парочка. Попов показал снимок со свадьбы

Украинский защитник «Динамо» связал себя узами брака

  • 23.12.2021 15:07
  • 2552 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Сладкая парочка. Попов показал снимок со свадьбы
© Instagram. Денис Попов и Дарья Попова

22-летний украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов, чья свадьба состоялась 21 декабря, опубликовал фото с праздника.

«21.12.21», — коротко прокомментировал снимок с невестой Денис, обратив внимание на красивую дату.

Избранницу футболиста зовут Дарья.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» на свадьбе исполнили для Попова песню «Генералы песчаных карьеров», ставшую широко известной после использования в сериале «Бригада».

Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 23.12.2021 15:44
    -1
    Скоро будет развод...Как говорил классик попомните бля мои слова...Потому что он их Ху...Рит ,как Марат Башаров
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