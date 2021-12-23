ФОТО. Сладкая парочка. Попов показал снимок со свадьбы

22-летний украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов, чья свадьба состоялась 21 декабря, опубликовал фото с праздника.
«21.12.21», — коротко прокомментировал снимок с невестой Денис, обратив внимание на красивую дату.
Избранницу футболиста зовут Дарья.
Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» на свадьбе исполнили для Попова песню «Генералы песчаных карьеров», ставшую широко известной после использования в сериале «Бригада».
Источник — Instagram
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