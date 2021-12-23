ВИДЕО. Как прошла свадьба Попова: официальный клип

На днях защитник киевского «Динамо» Денис Попов с размахом отгулял свадьбу со своей избранницей Дарьей.
На торжественное событие были приглашены партнеры Дениса по «Динамо», в частности, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко Николай Шапаренко, Богдан Леднев, а также отданные киевским клубом в аренды Владислав Дубинчак и Георгий Цитаишвили.
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Не забыли молодожены позвать на праздник президента «Динамо» Игоря Суркиса со старшим братом Григорием и дочерью Яной.
Среди звезд эстрады можно было заметить NK (Настя Каменских), Потапа и группу MOZGI. Смотрите, как прошла свадьба в официальном клипе.
Источник — Sport.ua
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