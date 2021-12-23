ВИДЕО. Как прошла свадьба Попова: официальный клип

День, который надолго запомнится не только виновникам торжества

  • 23.12.2021 10:39
  • 3306 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как прошла свадьба Попова: официальный клип
© Instagram

На днях защитник киевского «Динамо» Денис Попов с размахом отгулял свадьбу со своей избранницей Дарьей.

На торжественное событие были приглашены партнеры Дениса по «Динамо», в частности, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко Николай Шапаренко, Богдан Леднев, а также отданные киевским клубом в аренды Владислав Дубинчак и Георгий Цитаишвили.

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Не забыли молодожены позвать на праздник президента «Динамо» Игоря Суркиса со старшим братом Григорием и дочерью Яной.

Среди звезд эстрады можно было заметить NK (Настя Каменских), Потапа и группу MOZGI. Смотрите, как прошла свадьба в официальном клипе.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    potemkin78
    potemkin78, 23.12.2021 11:19
    0
    ничему его жизнь не научила
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    sergrey4
    sergrey4, 23.12.2021 10:54
    0
    Ничто не вечно под луной
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