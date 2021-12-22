ВИДЕО. Как в Бригаде. Шапаренко, Дубинчак и Леднев спели на свадьбе Попова

На днях защитник киевского «Динамо» Денис Попов сыграл свадьбу, на которую, в частности, были приглашены его друзья-футболисты, братья Суркисы, а также поп-звезды украинской эстрады.
Но петь пришлось не только профессиональным артистам. Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев втроем перепели хит из сериала «Бригада».
Источник — Sport.ua
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Это русскоязычная версия из фильма оригинала!
Песня «Генералы песчаных карьеров» - из фильма «Генералы песчаных карьеров» (англ. The Sandpit Generals, в прокате также The Defiant, The Wild Pack) 1971 года. В СССР завоевала популярность русская версия песни «Марш рыбаков» из этого фильма.
Бывшая девушка защитника "Динамо" Дениса Попова Анастасия Гладун раскрыла отношения со своим новым парнем – защитником "Шахтера" Ефимом Копоплей, который на правах аренды выступает за "Десну".
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