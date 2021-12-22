ВИДЕО. Как в Бригаде. Шапаренко, Дубинчак и Леднев спели на свадьбе Попова

На днях защитник киевского «Динамо» Денис Попов сыграл свадьбу, на которую, в частности, были приглашены его друзья-футболисты, братья Суркисы, а также поп-звезды украинской эстрады.

Но петь пришлось не только профессиональным артистам. Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев втроем перепели хит из сериала «Бригада».