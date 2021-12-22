ВИДЕО. Как в Бригаде. Шапаренко, Дубинчак и Леднев спели на свадьбе Попова

Футболисты «Динамо» перепели хит из сериала «Бригада»

  • 22.12.2021 10:19
  • 1317 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Как в Бригаде. Шапаренко, Дубинчак и Леднев спели на свадьбе Попова
© Instagram

На днях защитник киевского «Динамо» Денис Попов сыграл свадьбу, на которую, в частности, были приглашены его друзья-футболисты, братья Суркисы, а также поп-звезды украинской эстрады.

Но петь пришлось не только профессиональным артистам. Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев втроем перепели хит из сериала «Бригада».

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 22.12.2021 10:37
    +2
    Шустрый этот Попов. Не так давно только разошёлся с Дашей Билодид и тут сразу свадьба на ком-то.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 22.12.2021 10:45
    +1
    Какая бригада?
    Это русскоязычная версия из фильма оригинала!
    Песня «Генералы песчаных карьеров» - из фильма «Генералы песчаных карьеров» (англ. The Sandpit Generals, в прокате также The Defiant, The Wild Pack) 1971 года. В СССР завоевала популярность русская версия песни «Марш рыбаков» из этого фильма.
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    limb0101
    limb0101, 22.12.2021 10:35
    +1
    Трио ШаДуЛе, новогодние корпоративы!
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    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 10:32
    +1
    они ещё и поют
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    prossjanaja
    online
    prossjanaja, 22.12.2021 10:57
    0
    Тільки рік тому розлучився з іншою,вже на іншій одружився.
    Бывшая девушка защитника "Динамо" Дениса Попова Анастасия Гладун раскрыла отношения со своим новым парнем – защитником "Шахтера" Ефимом Копоплей, который на правах аренды выступает за "Десну".
    Через який термін чергова буде?
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    bassofon
    bassofon, 22.12.2021 10:26
    0
    Поют они лучше чем играют.
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