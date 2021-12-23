Евгений СЕЛЕЗНЕВ о Сенькиве: «Я не буду бить трансгендера»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев дал комментарий касательно своего конфликта с журналистом Андреем Сенькивым.

«Я прочитал неправдивую информацию о себе от этого человека. Я позвонил ему и сказал, что она не соответствует действительности. При этом, и главный на то время тренер «Миная» Леонов подтвердил ему мои слова, а также вся команда.

Я в раздевалке как отец футболистам. Возьмите любого игрока команды и спросите его об этом. С самого первого дня в клубе я старался делать все, чтобы команда была как одна семья. Так было у меня в Днепре.

Сенькив дал недостоверную информацию и не предоставил никаких доказательств. Да, возможно мне следовало использовать меньше нецензурной лексики, но я эмоциональный человек. Он меня провоцировал. Я же не знал, что он записывает этот разговор.

Как мужчина, он должен был меня предупредить, но он оказался трансгендером. Это просто дешевый хайп. Я ему угрожал? Да, я мог что-то сказать, но я никого не буду бить, тем более трансгендера», — сказал Селезнев.

Ранее сообщалось, что в отношении Селезнева открыли уголовное производство.