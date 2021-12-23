Евгений СЕЛЕЗНЕВ о Сенькиве: «Я не буду бить трансгендера»

Форвард «Миная» высказался о конфликте с журналистом

  • 23.12.2021 15:00
  • 1863 просмотра
  • 6 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ о Сенькиве: «Я не буду бить трансгендера»
© Instagram. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев дал комментарий касательно своего конфликта с журналистом Андреем Сенькивым.

«Я прочитал неправдивую информацию о себе от этого человека. Я позвонил ему и сказал, что она не соответствует действительности. При этом, и главный на то время тренер «Миная» Леонов подтвердил ему мои слова, а также вся команда.

Я в раздевалке как отец футболистам. Возьмите любого игрока команды и спросите его об этом. С самого первого дня в клубе я старался делать все, чтобы команда была как одна семья. Так было у меня в Днепре.

Сенькив дал недостоверную информацию и не предоставил никаких доказательств. Да, возможно мне следовало использовать меньше нецензурной лексики, но я эмоциональный человек. Он меня провоцировал. Я же не знал, что он записывает этот разговор.

Как мужчина, он должен был меня предупредить, но он оказался трансгендером. Это просто дешевый хайп. Я ему угрожал? Да, я мог что-то сказать, но я никого не буду бить, тем более трансгендера», — сказал Селезнев.

Ранее сообщалось, что в отношении Селезнева открыли уголовное производство.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
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    Ukraine
    online
    Ukraine, 23.12.2021 15:14
    +9
    Та ситуація коли «царь» став шутом
    Дійсні професіонали ніколи себе так не ведуть та не стають на роги. Профі в душі теж профі.
    Марлос в приклад!!!
    Хоча насправді і техніки і адекватного відношення та й напевно голів у Марлоса на багато більше….
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 23.12.2021 15:08
    +8
    Селезнев обычный гопник. То он набьет морду, то не будет бить. Ты уже как то определись. Кормилец.
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.12.2021 15:22
    +3
    Я в раздевалке как отец футболистам.
    Прямо как анекдот. Бухой батя заходит с ремнем в спальню к сыновьям
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    Maximus Incognitos
    Maximus Incognitos, 23.12.2021 15:29
    +2
    Этим последним своим сезоном явно испортил мнение о себе. Столько зашкваров даже Алиев (как бы не старался) не выдаёт з календарный год как этот "боксёр" в бутсах.
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    u6464u
    u6464u, 23.12.2021 15:15
    0
    Давай спорт.юа зажигай по десятому кругу , не уж то вы настолько ...........
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    Face Control
    Face Control, 23.12.2021 15:26
    -4
    Царь.
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