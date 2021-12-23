В отношении Селезнева открыли уголовное производство

Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив

  • 23.12.2021 13:30
  • 3493 просмотра
  • 22 комментария
В отношении Селезнева открыли уголовное производство
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив у себя в Фейсбуке сообщил о том, что в отношении форварда «Миная» Евгения Селезнева открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – «Угроза или насилие в отношении журналиста».

При этом, по словам Сенькива, дело перевели из Киева в Ужгород. Это мотивировали тем, что правонарушение произошло именно там.

Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой из-за того, что журналист сообщил о регулярных нарушениях режима и конфликтах форварда с партнерами по «Минаю».

Источник — Facebook

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 23.12.2021 14:16
    +4
    Журналист потёк провокатор х..в
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 23.12.2021 14:07
    +4
    Face Control, 23.12.2021 13:58
    Царю всё можно.
    Какой он царь. Так себе быдло Енакиевское.
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    Rzechpospolita
    Rzechpospolita, 23.12.2021 14:13
    +3
    Господин Судья, пожалуйста🤓, учитывайте то, что Евгений Селезнев идёт за рекордом(ми)😅смягчите пожалуйста приговор
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    saha-yakut
    saha-yakut, 23.12.2021 14:34
    +2
    Мне лично никогда Селезнев как личность не нравился. Но то же бред, я вообще против обнародования личных разговоров, Сенькив повел себя как баба. Сначала клеветал на Селезня, потом вынес на общее обсуждение личный разговор. Так нормальные люди не поступают.
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 23.12.2021 13:58 (изменен)
    +2
    ГомоСенькив такое...Не Журналист ,точно...Буль буль Какой-то... Открыли и закроют... Так ,как не будет состава для Уголовки..Селя был хорош в Днепре....Но зря он с этими рекордами шумит...Закончил бы пару лет назад и без рекорда бы вспоминали, только с лучшей стороны...Ну,ясно кормильца бы не забыли многие..
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 23.12.2021 14:24
    +1
    Ну такое. Тоже мне новость, щас куда не плюнь везле попадешь в журналиста, или в активиста, или в Гончаренко. Страшно жить
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    cucumber
    online
    cucumber, 23.12.2021 14:13
    +1
    Трансгендер теперь может гордиться собой!
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.12.2021 14:07
    +1
    Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал
    Договорился рекорцмен
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    Alex86 1
    Alex86 1, 23.12.2021 14:00
    +1
    Face Control, 23.12.2021 13:58
    Царю всё можно.
    У нас при наличии не малых $ по сути кому угодно практически все можно
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    Ghostly
    Ghostly, 23.12.2021 13:57
    +1
    Значит депутата Гончаренко он не насиловал и не угрожал ему.
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    marko2020
    marko2020, 23.12.2021 13:51
    +1
    После этой новости Селя начал гуглить "как правильно зайти в хату" 😁
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 23.12.2021 14:27
    0
    справедливость восторжествовала
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    turist86
    turist86, 23.12.2021 13:46
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=ug8cR-adbpU Запомни Шарапов, наказания без вины не бывает!
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    seregka1991
    seregka1991, 23.12.2021 14:36
    -1
    «Фейсбуці» не можна так хлопці
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    Trollface
    Trollface, 23.12.2021 14:20
    -1
    Он же хорошо боксирует. За решеткой это пригодиться, чтобы спасать свой зад.
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    potemkin78
    potemkin78, 23.12.2021 14:06
    -1
    и на эту журналюшку заведите а то много амна лживого из него вытекает
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    Alex86 1
    Alex86 1, 23.12.2021 13:56
    -1
    marko2020, 23.12.2021 13:51
    После этой новости Селя начал гуглить "как правильно зайти в хату" 😁
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.12.2021 14:33
    -2
    KIEWADIM, 23.12.2021 14:24
    Ну такое. Тоже мне новость, щас куда не плюнь везле попадешь в журналиста, или в активиста, или в Гончаренко. Страшно жить
    Согласен. Но этот кадр плевал на всех без разбору. Вот пусть теперь и держит ответ за свою манеру поведения
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.12.2021 14:05
    -2
    Alex86 1, 23.12.2021 14:00
    У нас при наличии не малых $ по сути кому угодно практически все можно
    Это точно.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.12.2021 13:58
    -4
    Alex86 1, 23.12.2021 13:38
    Давно пора учитывая его выходки, другой вопрос шо оно ни чем не кончится, но то такэ уже - укр. традиции "правосудия".
    Царю всё можно.
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