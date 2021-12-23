В отношении Селезнева открыли уголовное производство

Журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив у себя в Фейсбуке сообщил о том, что в отношении форварда «Миная» Евгения Селезнева открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – «Угроза или насилие в отношении журналиста».

При этом, по словам Сенькива, дело перевели из Киева в Ужгород. Это мотивировали тем, что правонарушение произошло именно там.

Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой из-за того, что журналист сообщил о регулярных нарушениях режима и конфликтах форварда с партнерами по «Минаю».