В отношении Селезнева открыли уголовное производство

Журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив у себя в Фейсбуке сообщил о том, что в отношении форварда «Миная» Евгения Селезнева открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – «Угроза или насилие в отношении журналиста».
При этом, по словам Сенькива, дело перевели из Киева в Ужгород. Это мотивировали тем, что правонарушение произошло именно там.
Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой из-за того, что журналист сообщил о регулярных нарушениях режима и конфликтах форварда с партнерами по «Минаю».
Источник — Facebook
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