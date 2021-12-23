В Аргентине появился трофей имени Агуэро

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия сообщил о том, что в стране учредили трофей имени Серхио Агуэро. Он будет вручаться лучшему бомбардиру Кубка Аргентины.
Напомним, недавно Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Форвард начинал карьеру на Родине в «Индепендьенте», после чего выступал за «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Барселону».
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» предложил Агуэро должность в клубе.
Источник — Elcomercio
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