В Аргентине появился трофей имени Агуэро

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия сообщил о том, что в стране учредили трофей имени Серхио Агуэро. Он будет вручаться лучшему бомбардиру Кубка Аргентины.

Напомним, недавно Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Форвард начинал карьеру на Родине в «Индепендьенте», после чего выступал за «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Барселону».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» предложил Агуэро должность в клубе.