Манчестер Сити предложил Агуэро должность в клубе

«Манчестер Сити» предложил Серхио Агуэро должность в клубе. Аргентинец может стать послом клуба. Напомним, ранее Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

Пока что Агуэро не торопится принимать предложение «Манчестер Сити». У него есть еще ряд предложений работы, в том числе в качестве эксперта на телевидении.

Напомним, Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Он выступал за клуб в 2011 – 2021 годах.