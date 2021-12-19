Манчестер Сити предложил Агуэро должность в клубе

Аргентинец может вернуться на Туманный Альбион

  • 19.12.2021 13:01
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Манчестер Сити предложил Агуэро должность в клубе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

«Манчестер Сити» предложил Серхио Агуэро должность в клубе. Аргентинец может стать послом клуба. Напомним, ранее Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

Пока что Агуэро не торопится принимать предложение «Манчестер Сити». У него есть еще ряд предложений работы, в том числе в качестве эксперта на телевидении.

Напомним, Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Он выступал за клуб в 2011 – 2021 годах.

Источник — Daily Mail

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