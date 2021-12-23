В поединке 1/4 финала Кубка английской Лиги лондонский «Челси» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Брентфорд» — «Челси» — 0:2
Голы: Янссон, 80, автогол, Жоржиньо, 85, с пенальти
События матча
|85'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|80'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Понтус Янссон (Брентфорд).
Источник — ФК Челси
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