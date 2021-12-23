Мальдивы: украинское нашествие. Как футболисты УПЛ проводят отпуск

Хорошо поиграли — самое время хорошо отдохнуть

  • 23.12.2021 06:05
  • 963 просмотра
  • 0 комментариев
Мальдивы: украинское нашествие. Как футболисты УПЛ проводят отпуск
© Instagram. Валерий Бондарь и Дарья Бондарь

Вторая половина декабря — время законных отпусков для футболистов клубов украинской Премьер-лиги. Пока европейские первенства вовсю продолжаются, в чемпионате Украины наступает традиционный перерыв. Связано это, конечно, не с ленью команд, а с традиционно непростыми украинскими погодными условиями.

Большинство футболистов проводят отпуска в теплых краях, но еще далеко не все игроки добрались до вожделенных океанов и пальм.

Например, 22-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов 21 декабря сыграл свадьбу в Киеве. На празднике присутствовали многие принадлежащие «Динамо» футболисты, в частности, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев.

Впрочем, далеко не все игроки «Динамо» присутствовали на свадьбе Попова. Защитник Илья Забарный отдыхает со своей девушкой в теплых краях.

Вообще, среди футболистов из УПЛ этой зимой очень популярны Мальдивы. Пожалуй, туда отправилась большая половина всех игроков, которые вообще решились на путешествия в непростые коронавирусные времена. Райские острова подверглись настоящему украинскому нашествию! Это связано не только с красотой местной природы, но и с тем, что Мальдивы остались открытыми для туризма.

Например, вратарь «Динамо» Денис Бойко посвящает время катанию на сапборде.

А вингер киевской команды Виктор Цыганков решился на серьезный шаг — на Мальдивах Цыганков сделал предложение своей девушке Романе. Счастливица не преминула похвастаться красивым колечком. Так что сезон свадеб в «Динамо» вряд ли закончен.

Среди футболистов донецкого «Шахтера» Мальдивы тоже невероятно популярны. Популярны настолько, что туда приезжают семьями с детьми и домочадцами. Одной большой компанией отдыхают игроки «горняков» Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко. С ними и Юлия Пятова, жена вратаря «Шахтера» Андрея Пятова, вместе с детьми. Сам Андрей почему-то поехать не смог.

Отдыхает на Мальдивах со своей красавицей женой Дарьей и 22-летний защитник «Шахтера» Валерий Бондарь. И если Валерий выкладывает фото из отпуска нечасто, то Дарья публикует свежие снимки десятками.

А вот 20-летний вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не расстается со спортом и во время отпуска на Мальдивах. В «послужном списке» голкипера — гольф, мини-футбол и теннис. Правда, при этом сам Анатолий пишет, что его сердце навеки отдано футболу.

Неожиданными новостями поделился 19-летний украинский хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который, ради разнообразия, поехал в Доминиканскую Республику. Во-первых, футболист недавно сделал предложение своей девушке Елизавете. Во-вторых, оказалось, что Елизавета беременна. И находится далеко не на раннем сроке. Главное, что пара выглядит очень счастливой.

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон выбрал для отпуска Дубай.

Украинские футболисты Сергей Болбат и Владлен Юрченко, которые первую часть сезона провели в «Десне», также решили позагорать в Дубае. При этом вторую часть сезона оба игрока, по всей видимости, начнут в других клубах. Юрченко уже разорвал соглашение с «Десной». Болбат, чей контракт принадлежит «Шахтеру», может досрочно вернуться в донецкий клуб.

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик вместе с женой также наслаждается заслуженным отдыхом на Мальдивах. Еще бы, ведь Довбик стал лучшим бомбардиром первой части УПЛ, на его счету 14 забитых мячей.

А визит в теплые края 21-летнего грузинского полузащитника «Черноморца» Георгия Цитаишвили уже подошел к концу. Конечно же, футболист, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», нежился на солнышке на все тех же Мальдивах.

Отпуск футболистов УПЛ, который кажется таким длинным, промелькнет очень быстро. Уже в середине января большинство клубов начнут активную подготовку ко второй части сезона. Впереди тяжелейшие сборы, десятки тренировок и множество контрольных матчей. Но пока у футболистов — только солнце, вода и всепоглощающий релакс. Ведь грамотное восстановление ничуть играет не менее важную роль, чем правильные нагрузки.

P.S. И радостная новость в семье 30-летнего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Сергея Сидорчука — супруги ждут пополнения. У Сидорчуков уже есть трое детей — сын и дочери-двойняшки.

Отдыхает пара, само собой, на Мальдивах.

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности