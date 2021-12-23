Мальдивы: украинское нашествие. Как футболисты УПЛ проводят отпуск

Вторая половина декабря — время законных отпусков для футболистов клубов украинской Премьер-лиги. Пока европейские первенства вовсю продолжаются, в чемпионате Украины наступает традиционный перерыв. Связано это, конечно, не с ленью команд, а с традиционно непростыми украинскими погодными условиями.

Большинство футболистов проводят отпуска в теплых краях, но еще далеко не все игроки добрались до вожделенных океанов и пальм.

Например, 22-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов 21 декабря сыграл свадьбу в Киеве. На празднике присутствовали многие принадлежащие «Динамо» футболисты, в частности, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев.

Впрочем, далеко не все игроки «Динамо» присутствовали на свадьбе Попова. Защитник Илья Забарный отдыхает со своей девушкой в теплых краях.

Вообще, среди футболистов из УПЛ этой зимой очень популярны Мальдивы. Пожалуй, туда отправилась большая половина всех игроков, которые вообще решились на путешествия в непростые коронавирусные времена. Райские острова подверглись настоящему украинскому нашествию! Это связано не только с красотой местной природы, но и с тем, что Мальдивы остались открытыми для туризма.

Например, вратарь «Динамо» Денис Бойко посвящает время катанию на сапборде.

А вингер киевской команды Виктор Цыганков решился на серьезный шаг — на Мальдивах Цыганков сделал предложение своей девушке Романе. Счастливица не преминула похвастаться красивым колечком. Так что сезон свадеб в «Динамо» вряд ли закончен.

Среди футболистов донецкого «Шахтера» Мальдивы тоже невероятно популярны. Популярны настолько, что туда приезжают семьями с детьми и домочадцами. Одной большой компанией отдыхают игроки «горняков» Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко. С ними и Юлия Пятова, жена вратаря «Шахтера» Андрея Пятова, вместе с детьми. Сам Андрей почему-то поехать не смог.

Отдыхает на Мальдивах со своей красавицей женой Дарьей и 22-летний защитник «Шахтера» Валерий Бондарь. И если Валерий выкладывает фото из отпуска нечасто, то Дарья публикует свежие снимки десятками.

А вот 20-летний вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не расстается со спортом и во время отпуска на Мальдивах. В «послужном списке» голкипера — гольф, мини-футбол и теннис. Правда, при этом сам Анатолий пишет, что его сердце навеки отдано футболу.

Неожиданными новостями поделился 19-летний украинский хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который, ради разнообразия, поехал в Доминиканскую Республику. Во-первых, футболист недавно сделал предложение своей девушке Елизавете. Во-вторых, оказалось, что Елизавета беременна. И находится далеко не на раннем сроке. Главное, что пара выглядит очень счастливой.

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон выбрал для отпуска Дубай.

Украинские футболисты Сергей Болбат и Владлен Юрченко, которые первую часть сезона провели в «Десне», также решили позагорать в Дубае. При этом вторую часть сезона оба игрока, по всей видимости, начнут в других клубах. Юрченко уже разорвал соглашение с «Десной». Болбат, чей контракт принадлежит «Шахтеру», может досрочно вернуться в донецкий клуб.

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик вместе с женой также наслаждается заслуженным отдыхом на Мальдивах. Еще бы, ведь Довбик стал лучшим бомбардиром первой части УПЛ, на его счету 14 забитых мячей.

А визит в теплые края 21-летнего грузинского полузащитника «Черноморца» Георгия Цитаишвили уже подошел к концу. Конечно же, футболист, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», нежился на солнышке на все тех же Мальдивах.

Отпуск футболистов УПЛ, который кажется таким длинным, промелькнет очень быстро. Уже в середине января большинство клубов начнут активную подготовку ко второй части сезона. Впереди тяжелейшие сборы, десятки тренировок и множество контрольных матчей. Но пока у футболистов — только солнце, вода и всепоглощающий релакс. Ведь грамотное восстановление ничуть играет не менее важную роль, чем правильные нагрузки.

P.S. И радостная новость в семье 30-летнего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Сергея Сидорчука — супруги ждут пополнения. У Сидорчуков уже есть трое детей — сын и дочери-двойняшки.

Отдыхает пара, само собой, на Мальдивах.