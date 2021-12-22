Бывший игрок Шахтера рассказал, почему согласился на трансфер в Кубань

Бывший полузащитник «Шахтера» Алексей Гай рассказал о том, почему он перешел в «Кубань».

- Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор, я за него несу ответственность.

- Были другие предложения?

- Если бы были другие конкретные предложения, то, может быть, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в «Кубань» из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру, – сказал Гай.

Отметим, что Алексей Гай выступал в «Кубани» с лета 2016 по лето 2018 года. Сыграл за российский клуб 64 матча, забил 12 голов.