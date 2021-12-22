Бывший игрок Шахтера рассказал, почему согласился на трансфер в Кубань

Других конкретных предложений у Алексея Гая не было

  • 22.12.2021 22:21
  • 2415 просмотров
  • 8 комментариев
Бывший игрок Шахтера рассказал, почему согласился на трансфер в Кубань
© ФК Кубань. Алексей Гай

Бывший полузащитник «Шахтера» Алексей Гай рассказал о том, почему он перешел в «Кубань». 

- Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор, я за него несу ответственность.

- Были другие предложения?
- Если бы были другие конкретные предложения, то, может быть, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в «Кубань» из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру, – сказал Гай.

Отметим, что Алексей Гай выступал в «Кубани» с лета 2016 по лето 2018 года. Сыграл за российский клуб 64 матча, забил 12 голов. 

Источник — Пряма червона

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Роман Романченков
    online
    Роман Романченков, 22.12.2021 22:37
    +4
    Дуже багато слів.Журналісту потрібно було скоротити та написати від імені гея : "Я пішов в кубань, бо я тридварас".
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    Letifer
    Letifer, 22.12.2021 22:57
    +2
    О боже мой, да всем нас...
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    dd dent
    online
    dd dent, 22.12.2021 22:47
    +2
    $ не пахнут просто вероятно, хотя и пованивают
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    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 22.12.2021 23:00
    +1
    Ходят слухи, что эта вата может войти в новый тренерский штаб Черноморца. Если это правда, то это финиш для одесской команды
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 22.12.2021 22:59
    +1
    "...ні, це був просто один з варіантів...", ось і все стало зрозуміло ще з одним футболістом Шахтаря. Окупанти відібрали місто в якому він жив, зруйнували стадіон на якому грав, а він каже що це був просто один з варіантів продовження кар'єри В Шахтарі ідіотів клонують, чи що?
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    turist86
    turist86, 22.12.2021 22:54
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=K9sd_HUJmGI "Ватный ватный Леша Гай, В рашку рашку уезжай"
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    joytok
    online
    joytok, 22.12.2021 22:39
    -2
    Это уже по третьему кругу поехали)
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 22.12.2021 22:40
    -3
    Роман Романченков, 22.12.2021 22:37
    Дуже багато слів.Журналісту потрібно було скоротити та написати від імені гея : "Я пішов в кубань, бо я тридварас".
    Тому що Зинченко пошёл в Уфу чуть раньше...
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