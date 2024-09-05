ФОТО. Кто получил лицензию? В Киеве состоялось вручение PRO-дипломов УЕФА

В Киеве прошло вручение тренерских PRO-дипломов УЕФА группе специалистов.

Лицензии вручали первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Павел Бойчук и директор центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин. Обучение, включавшее как теоретические, так и практические сессии, группа начала в декабре 2022 года. На церемонии группа присутствовала в полном составе:

Алексей Антонов (Александрия), Имад Халед Ашур (Полесье), Анатолий Беляй (Левый Берег), Владислав Бурлака (Диназ), Ярослав Вишняк (Колос), Алексей Гай (Шахтер), Тарас Гвоздик, Игорь Ермаков (Карпаты), Денис Колчин (Рух), Виталий Костышин (Подолье), Сергей Кравченко (Александрия), Александр Кучер, Виталий Пономарев (Рух), Владимир Попов (Ингулец), Оскар Ратулутра (Шахтер), Виталий Розгон (Чайка), Сергей Симоненко (Александрия), Денис Хомутов (Алмалык, Узбекистан), Иван Шуга (Рух)

В ходе церемонии вручения к специалистам обратился первый вице-президент УАФ Павел Бойчук: «Уже во время полномасштабного вторжения агрессора вы решили для себя идти дальше в учебе. Это заслуживает уважения. Желаю вам идти вперед, совершенствоваться и нести знания, которые вы получили во время обучения, далее. Поздравляю вас и благодарю Силы обороны Украины».

ФОТО. В Киеве состоялось вручение тренерских PRO-дипломов УЕФА