Юнес БЕЛАНДА: «Из Галатасарая меня выбросили, как мусор»

Бывший игрок киевского «Динамо» рассказал о своем скандальном уходе из турецкого клуба

  • 22.12.2021 14:54
  • 1710 просмотров
  • 1 комментарий
Юнес БЕЛАНДА: «Из Галатасарая меня выбросили, как мусор»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний марокканский полузащитник турецкого клуба «Адана Демирспор» Юнес Беланда рассказал о своем скандальном уходе из «Галатасарая».

Беланда перешел в «Галатасарай» из киевского «Динамо» летом 2017 года за €10 миллионов. В марте 2021 года турецкий клуб расторг контракт с футболистом в одностороннем порядке.

«На данный момент об этом сложно говорить, потому что я все еще нахожусь в споре против них, который рассматривает ФИФА. Но меня выбросили, как мусор. Будьте осторожны, я не виню клуб, который стал частью моей жизни. А потом не так давно умер Мустафа Дженгиз (президент «Галатасарая» — прим. ред.). Так что я тоже не хочу говорить об этом. Проще говоря, он принял решение выгнать меня вопреки совету директоров клуба и даже мнению своих юристов. Этого решения никто не понял. Фатих Терим просил меня остаться, он говорил, что со всем разберется.

Суть не в том, из чувства гордости я уже не мог остаться. Президент уже выпустил пресс-релиз, в котором было сказано, что клубу Беланда не нужен. Это было шокирующе и жестоко. В тот день, когда это произошло, я был в раздевалке, все как-то странно на меня смотрели, а я не понимал, почему. Когда ко мне подошел секретарь клуба, я понял, что что-то не так. После моих слов я полагал, что меня могут оштрафовать или отправить в дубль на пару недель, но не более. Кроме того, мне задержали зарплату, и распространили слухи, что я не хочу идти на условия ее понижения. Хотя это была чистая неправда! Вокруг меня создали миф, будто я только и думаю, что о деньгах, но все как раз наоборот! В первые два года в клубе мы становились чемпионами, играли в Лиге чемпионов. Значит, я тоже приносил прибыль «Галатасараю», верно?», — считает Беланда.

Всего Беланда провел за «Галатасарай» 131 матч во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 26 результативных передач.

Юнес Беланда: о трансфере в «Динамо», событиях на Майдане, скандале в Турции.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 14:58
    -2
    напомните про кого из бывших игроков ДК ещё не написали?
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