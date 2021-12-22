Сергей РЕБРОВ: «Смотрел Дженоа, посочувствовал Шевченко»

Наставник «Аль-Айна» - о работе своего коллеги

  • 22.12.2021 13:26
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Сергей РЕБРОВ: «Смотрел Дженоа, посочувствовал Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров оценил работу Андрея Шевченко в «Дженоа»:

«Андрей Николаевич сейчас работает в «Дженоа», потому что он отдал очень много итальянскому футболу, его очень уважают в этой стране. Плюс он сделал очень хорошую карьеру как тренер национальной сборной, и в него поверили, он сейчас там. Плюс он хорошо владеет итальянским языком.

Я посмотрел несколько матчей. Посочувствовал Андрею Николаевичу, очень сложный период для него. Я пожелал ему удачи, но понимаю, что будет очень непросто. Важно, чтобы руководство дотянуло до того момента, когда можно будет усилить команду. Потому что сейчас очень тяжело наладить какую-то модель игры, когда он постоянно играет с лидерами.

Футболисты видят изменения, но нет результата. Уверен, они довольны работой с Андреем. Но качества футболистов сейчас не хватает».

Вчера «Дженоа» в 19-м туре Серии А сыграла вничью 0:0 с «Аталантой».

Источник — Бомбардир

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