Сергей РЕБРОВ: «Смотрел Дженоа, посочувствовал Шевченко»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров оценил работу Андрея Шевченко в «Дженоа»:

«Андрей Николаевич сейчас работает в «Дженоа», потому что он отдал очень много итальянскому футболу, его очень уважают в этой стране. Плюс он сделал очень хорошую карьеру как тренер национальной сборной, и в него поверили, он сейчас там. Плюс он хорошо владеет итальянским языком.

Я посмотрел несколько матчей. Посочувствовал Андрею Николаевичу, очень сложный период для него. Я пожелал ему удачи, но понимаю, что будет очень непросто. Важно, чтобы руководство дотянуло до того момента, когда можно будет усилить команду. Потому что сейчас очень тяжело наладить какую-то модель игры, когда он постоянно играет с лидерами.

Футболисты видят изменения, но нет результата. Уверен, они довольны работой с Андреем. Но качества футболистов сейчас не хватает».

Вчера «Дженоа» в 19-м туре Серии А сыграла вничью 0:0 с «Аталантой».