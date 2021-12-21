Во вторник, 21 декабря, в 21:45 состоится поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Дженоа» и «Аталанта». Матч пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дженоа – Аталанта. Шевченко и Малиновский. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.