Еще один топ-клуб включился в гонку за Холанда

На норвежского форварда претендует «Ливерпуль»

  • 21.12.2021 15:32
  • 1569 просмотров
  • 3 комментария
Еще один топ-клуб включился в гонку за Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» присоединился к числу топ-клубов, которые заинтересованы в подписании форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда. Руководство «Красных» видит в нем замену Мохамеду Салаху на случай, если египтянин решит покинуть клуб.

Кроме «Ливерпуля», на Холанда претендуют «Манчестер Сити», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Сам игрок хочет продолжить карьеру именно в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Холанда 19 голов и 5 ассистов в 16 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Контракт 21-летнего норвежца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

Источник — Sky Germany

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 21.12.2021 15:33
    +3
    бля та шо їм той полудохлий Реал,його час пройшов
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 21.12.2021 15:58
    +1
    Viktor Tarator, 21.12.2021 15:33
    бля та шо їм той полудохлий Реал,його час пройшов
    +1
    Вообще ЛА Лига сейчас совсем не топовая, чуть лучше за французскую.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 21.12.2021 15:57
    0
    Сначала подумал, что Динамо. Хотя Динамо когда-то Криштиану Роналду не подошел стоимостью в несколько миллионов долларов.
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