Еще один топ-клуб включился в гонку за Холанда

«Ливерпуль» присоединился к числу топ-клубов, которые заинтересованы в подписании форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда. Руководство «Красных» видит в нем замену Мохамеду Салаху на случай, если египтянин решит покинуть клуб.

Кроме «Ливерпуля», на Холанда претендуют «Манчестер Сити», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Сам игрок хочет продолжить карьеру именно в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Холанда 19 голов и 5 ассистов в 16 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Контракт 21-летнего норвежца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.