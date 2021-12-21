Он был худощавым и тихим. Почему Холанда называют пришельцем из будущего

Рассказывает первый тренер норвежца, являющегося в 21 год настоящим гением футбола

  • 21.12.2021 12:50
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Он был худощавым и тихим. Почему Холанда называют пришельцем из будущего
© Getty Images/Global Images Ukraine

Эрлинг Холанд для большинства футбольных болельщиков на топ-уровне возник словно из ниоткуда. Великолепное начало сезона-2019/20 в составе австрийского Зальцбурга, а в особенности 8 забитых мячей в 6 матчах на групповой стадии Лиги чемпионов, привлекли внимание к молодому норвежцу со стороны большинства топ-клубов континента. За Эрлингом охотился Манчестер Юнайтед, Барселона и другие, но он сам предпочел перейти в дортмундскую Боруссию, в которой ему было бы проще адаптироваться к чемпионату топ-калибра и с ходу рассчитывать на место в основе.

В январе 2020 года Боруссия заплатила за Холанда 20 миллионов евро. Ныне трансферная стоимость норвежца оценивается в 150 миллионов, и дортмундцы имеют шанс прекрасно заработать на продаже своего топ-бомбардира. Впрочем, супер форвардом Эрлинг был отнюдь не всегда. До своего нынешнего уровня он проделал огромный путь – от маленького худощавого мальчишки до голевой машины, остановить которую не всегда удается даже самым элитным защитникам современности.

Далее предлагаем рассказ о становлении Эрлинга Холанда первого тренера норвежца Альфа Инге Бернтсена.

***

Когда я впервые увидел Эрлинга Холанда на поле, ему было семь лет, и я был его первым тренером. Это был маленький мальчик, я бы даже сказал худощавый. Впрочем, если честно, то не могу сказать, когда состоялась наша первая встреча. Все потому, что в таком городе как Брюне, с населением чуть более десяти тысяч жителей, все друг друга знают, и, вероятно, я и ранее встречал Эрлинга. Он был молчаливым, никогда не говорил много, но это меня в принципе не удивляло. В этих регионах Норвегии люди традиционно предпочитают больше работать, чем разговаривать. Думаю, это уже заложено на генетическом уровне. И первое, что мне приходит в голову с точки зрения воспоминаний тех лет – Эрлинг очень рано перестал играть со сверстниками. Уже в восемь лет он был в команде с девятилетними мальчишками.

В определенном смысле он всегда был готов играть на высоком уровне, потому что у него был здравый ум, правильный подход, а также потому, что ему нравится находится на поле. Холанд всегда тренировался с большой ответственностью и серьезностью, но одновременно он очень весело проводил время, особенно радуясь забитым мячам. С самого детства он был настоящим центрфорвардом, его стиль игры и тогда был похож на нынешний. За исключением того, что в детстве у него было другое тело, и он не мог физически доминировать, тем более, что играл со старшими – когда тебе девять, десять или одиннадцать лет, разница в возрасте очень ощущается. Так что в тот период тренировок ему пришлось отточить свою игру, движения, пришлось многому учиться, чтобы улучшить позиционирование в зоне, иначе бы он попросту оставался бы без мяча.


Instagram. Эрлинг Холанд в юности

Вот почему у Холанда сегодня такие элитные игровые показатели: Эрлинг очень рано научился играть в зоне мяча. Я бы хотел выйти за рамки простого «он всегда играл по максимуму и всегда был предан делу». Когда Холанд подрос, он прибавил в массе и росте. В конце концов, противостоять ему на поле стало невероятно сложно. Сегодня, если защитникам нужно играть против Эрлинга в штрафной, то они знают, что этот форвард способен забить даже одним, а может и половиной касания. Но если Холанд начинает атаковать издалека, то мало кто знает, как его остановить. Сейчас он превратился в невероятного форварда – у меня есть ощущение, что он пришел из будущего.

Учитывая потребности современного футбола, я бы отмечал, что большая заслуга Эрлинга в том, что он может играть и выделяться во многих аспектах. Если он поедет в Англию, то сможет адаптироваться к очень физически насыщенным матчам, если он решит остаться в Дортмунде, то сможет продолжать быть топ-игроком в Бундеслиге, но также Эрлинг вполне способен преуспеть в другом месте – например, в Италии или Испании. Даже в тактическом плане его тренеры могут использовать Холанда по-разному: он может быть одиноким центральным нападающим, как это часто бывает сегодня, со всем доступным пространством, но также удачно способен действовать в паре.

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Обязательно стоит выделять деталь, говорящую очень многое о нем. Это его голы. Все мы знаем впечатляющие цифры – в Бундеслиге Эрлинг забивает практически по одному мячу за матч, но если пересмотреть все 24 гола, которые он забил в Лиге чемпионов, то легко можно будет обнаружить, что 19 из них Холанд провел первым же касанием. Говоря проще: Эрлинг – это форвард, который прекрасно знает, как оказаться в нужном месте в нужное время.

Но что это означает? Это говорит об очень высоком тактическом понимании игры, потому что футболист должен знать, как будет развиваться действие, а затем ему потребуются его технические навыки и индивидуальная тактика, чтобы всегда иметь правильное положение тела и правильную чувствительность при нанесении ударов. Эрлинг досконально изучил свое тело и умеет максимально использовать его, чтобы переигрывать защиту и вратарей соперников.

Результаты, которых достиг Холанд – это не просто история про талант. Неизбежно следует отмечать путь роста, который строится на приверженности идеалам игры за пределами поля. Когда я тренировал его, он был ребенком, и в то время, он вел именно такой образ жизни, который должен был. Он определенно не жил как футболист. Но по мере взросления Эрлинг становился все более профессиональным. И выбор, который он делал до сих пор в своей карьере, многое говорит о его менталитете. Например, поездка в Мольде помогла ему вырасти, когда он был еще подростком. Затем он отправился в Зальцбург, где понимал, что найдет клуб с прекрасными условиями и особым отношением к развитию молодежи. Теперь нечто подобное можно сказать и о дортмундской Боруссии, но это уже речь про более высокий уровень. Все эти переходы – плоды очень осторожных и взвешенных решений Холанда, который плавно движется к своей главной вершине.

Текст: meta.ua/sport/

Юрий Штемберг, Sport.ua

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