Семь громких трансферов, которые могут состояться в январе

Совсем скоро откроется зимнее трансферное окно. В январе нечасто оформляются громкие сделки, но в это раз все может измениться. У многих известных игроков заканчиваются контракты. Клубам нужно решать, как поступить: продолжать переговоры со своими звездами, рискуя потерять их летом бесплатно, или продать уже сейчас. Ответы на эти вопросы мы узнаем очень скоро. Далее рассмотрим 7 потенциально громких трансферов, которые могут состояться в январе.

Ферран Торрес

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Барселона»

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У Торреса долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до июня 2025 года. Но футболист может покинуть «Этихад» уже в январе. Испанец сам хочет сменить клубную прописку и, по слухам, уже согласовал условия контракта с «Барселоной». Каталонцы подтвердили, что заинтересованы в переходе игрока. Но «сине-гранатовым» сначала нужно решить финансовые вопросы, из-за которых они пока не могут подписывать новичков. Успеют ли они разобраться с этим до конца января? В клубе уверены, что да. Но времени на решение столь серьезных вопросов остается не так и много.

Поль Погба

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «Реал», «Ювентус» или «ПСЖ»

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Будущее Погба в «МЮ» обсуждается уже несколько лет. Наконец-то все эти разговоры подходят к концу. Контракт футболиста истекает в конце сезона, поэтому манкунианцам нужно что-то решать. Клуб предложил игроку новое соглашение, но он его пока не принял. Француз хочет подождать окончания сезона, чтобы потом определиться со своим будущим. «МЮ» это ожидание может ничего не принести. Манкунианцы рискуют бесплатно потерять игрока, которого в свое время подписали за 105 миллионов евро. В переходе чемпиона мира заинтересованы мадридский «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ». Но в «МЮ» все еще надеются на продолжение сотрудничества с футболистом.

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Усман Дембеле

Откуда: «Барселона»

Куда: «Тоттенхэм», «Ювентус» или «Ньюкасл»

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Сложно понять, как в «Барселоне» относятся к Дембеле. Тренер и президент заявляют о важности игрока для команды. При этом всем известно, что у француза есть проблемы с дисциплиной. К тому же, он очень подвержен травмам. Каталонцы хотят продлить с футболистом контракт, который истекает в конце сезона. Но, возможно, придется рассмотреть вариант с продажей игрока в январе. «Тоттенхэм» и «Ювентус» заинтересованы в подписании вингера на правах свободного агента. Наиболее вероятным вариантом сейчас является «Ньюкасл». У «сорок» и деньги есть, и желание подписать француза. Эта сделка может состояться, даже несмотря на то, что английский клуб борется за выживание в элитном дивизионе. Дембеле, похоже, все равно, где играть.

Лоренцо Инсинье

Откуда: «Наполи»

Куда: «Интер», «Челси», «Тоттенхэм» или «Ньюкасл»

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Инсинье практически всю карьеру проводит в «Наполи». Сложно представить итальянца за пределами Неаполя, но это вполне реально. Футболиста не устраивают условия клуба по новому контракту, что подтверждал его агент. По слухам, неаполитанцы предлагают своему воспитаннику существенное снижение зарплаты. Переговоры нужно форсировать, поскольку контракт игрока с «адзурри» рассчитан до конца сезона. В подписании вингера заинтересованы «Интер», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Все эти клубы предпочли бы подписать итальянца летом на правах свободного агента. Но если «Наполи» выставит разумную цену за Инсинье, его вполне могут выкупить уже в январе.

Антонио Рюдигер

Откуда: «Челси»

Куда: «Реал» или «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

Соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до конца сезона. Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, но не могут договориться по финансовым условиям. Немец понимает, что, скорее всего, это его последняя возможность получить крупный контракт, но «синие» не готовы выполнить его требования. Мадридский «Реал» и «Бавария» следят за ситуацией. По слухам, агент защитника достиг предварительной договоренности с «королевским клубом», но «рекордмайстер» тоже является серьезной опцией для игрока. У Рюдигера достаточно вариантов для продолжения карьеры – важно сделать правильный выбор, когда придет время.

Гарет Бэйл

Откуда: «Реал»

Куда: «Ньюкасл» или МЛС

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Как бы там ни было, Бэйл остается звездным игроком по европейским меркам. Однако сейчас у него только 2 варианта: либо в «Ньюкасл», либо за океан. «Сороки» готовы подписать футболиста в январе. Из США у валлийца уже были предложения прошлым летом. Гарет тогда отказал американским клубам, чтобы остаться в «Реале», но не исключил вариант с МЛС в будущем. Возможно, это будущее наступит уже в январе. Контракт Бэйла с «королевским клубом» рассчитан до конца сезона. Карло Анчелотти вроде и рассчитывает на игрока, но очень маловероятно, что соглашение с ним будет продлено. С высокой долей вероятности валлиец покинет «сливочных» либо летом, либо уже в январе.

Килиан Мбаппе

Откуда: «ПСЖ»

Куда: «Реал»

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Практически нет сомнений в том, что Мбаппе перейдет в мадридский «Реал». Единственный вопрос – когда. Минувшим летом, когда у Килиана оставался 1 год по контракту, парижане не отпустили его в «королевский клуб» за 160 млн евро. По слухам, зимой «сливочные» снова попытаются приобрести игрока, причем он уже будет оцениваться не так высоко из-за истекающего соглашения с французским клубом. В «ПСЖ», наверное, уже поняли, что Мбаппе не продлит контракт. Однако парижане деньги не считают, поэтому не отпускают форварда в Испанию скорее из принципа. Вероятнее всего, что Килиан станет игроком «Реала» в межсезонье. Но и в январе вероятность громкого трансфера еще существует.