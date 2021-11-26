Холанд почти определился с будущим. Нападающий хочет в Реал

21-летний форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд еще не принял окончательного решения о своем будущем, но уже сделал к этому серьезные шаги.

Предпочтительным вариантом продолжения карьеры для футболиста, если он покинет немецкий клуб летом 2022 года, является мадридский «Реал».

Холанд выступает за «Боруссию» Д с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 10 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.