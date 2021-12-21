В среду, 22 декабря, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местная «Рома» и генуэзская «Сампдория». Стартовый свисток рефери Пьеро Джакомелли из Триеста прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Рома



Подопечные Жозе Моуриньо в текущем сезоне определенно будут претендовать на места в еврокубках, однако о зоне Лиги чемпионов УЕФА на данный момент для них речи не идет. Куда более интересной задачей для римлян будет удержание позиций на пятой строчке турнирной таблицы, на которую вместе с ними претендуют «Фиорентина» и туринский «Ювентус». Исходя из результатов предыдущих поединков, все основания полагать, что «волки» сумеют справиться с этой миссией, имеются. «Рома» не проигрывала в двух предыдущих встречах, а ее успешное противостояние против бергамаской «Аталанты» на поле соперников, так и вовсе, стало образцовым в плане реализации голевых моментов (4:1).

Команда Моуриньо хорошо показала себя в группе Лиги конференций УЕФА, в которой также принимала участие и луганская «Заря», заняв в итоге первую строчку в турнирной таблице. В чемпионате у столичного коллектива дела обстоят немногим скромнее, так как опыт игры против «Богини» был единственным удачным примером поединка против команды из топ-4. Поражения от «Милана» (1:2), «Интера» (0:3) и ничья против «Наполи» (0:0), говорят нам о том, что «волкам» все еще рано говорить о борьбе за медали. Португальский наставник постепенно выстраивает сплоченный коллектив, но стабильности его подопечным еще не хватает.

Сампдория



Проблемы соперников коллектив Роберто Д’Аверсы не особо волнуют, так как генуэзскому клубу есть о чем заботиться относительно своей позиции в турнирной таблице. В концовке прошлого сезона «Сампдория» разобрала «Рому», которой тогда еще руководил Паулу Фонсека, на своем поле (2:0), однако в тех условиях команды шли на соседствующих местах, поэтому имели хоть какие-то намеки на конкуренцию. В современных реалиях ситуация выглядит немного иначе. «Моряки» – глубоко проблемный коллектив, который неудачно начал сезон с целого ряда поединков против серьезных соперников, после чего постепенно начал набирать обороты, но постоянно допускал серьезные ошибки.

Это сейчас «Сампдория» не проигрывает в течение трех предыдущих матчей (2 победы и ничья против «Венеции» (1:1)), что является ее лучшей серией с самого старта чемпионата. Позиции команды Д’Аверсы на этом фоне улучшились, но недостаточно сильно для того, чтобы считать ее нахождение в турнирной таблице даже в относительной безопасности от зоны вылета. Да, до конца года «Дория» точно не провалится ниже соседей по городу под руководством Андрея Шевченко, но в уверенный рывок в сторону экватора в их исполнении верится с большим трудом. Возможно, трансферная кампания в январе что-то сможет исправить, но в контексте предстоящей игры приходится рассчитывать только на уже имеющиеся ресурсы.

Ориентировочные составы



«Рома»: Патрисиу – Смоллинг, Ибаньес, Манчини – Винья, Кристанте, Мхитарян, Верету, Карсдорп– Абрахам, Дзаньоло.

«Сампдория»: Аудеро – Ауджелло, Колли, Йосида, Мурру – Экдаль, Силва – Кандрева, Тюрсбю – Капуто, Квальярелла.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева должны разбираться со своими соперниками достаточно уверенно, но атакующие порывы им все же предстоит попридержать. Нашей ставкой будет позиция – «Рома» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.60 по линии Parimatch.

22 декабря, среда