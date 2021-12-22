Серия А. Интер одолел Торино, Рома не смогла переиграть Сампдорию

В рамках 19-го тура чемпионата Италии состоялись пять матчей.
«Интер» в домашних стенах одолел «Торино», «Лацио» на выезде разобрался с «Венецией», «Сассуоло» разгромно уступил «Болонье», еще два матча завершились вничью
Чемпионат Италии. 19-й тур
«Интер» – «Торино» – 1:0
Гол: 1:0 – 30 Думфрис.
«Рома» – «Сампдория» – 1:1
Голы: 1:0 – 72 Шомуродов, 1:1 – 80 Габбьядини.
«Верона» – «Фиорентина» – 1:1
Голы: 1:0 – 17 Лазанья, 1:1 – 81 Кастровилли.
«Венеция» – «Лацио» – 1:3
Голы: 0:1 – 3 Педро, 1:1 – 30 Форте, 1:2 – 48 Ачерби, 1:3 – 90+5 Луис Альберто.
«Сассуоло» – «Болонья» – 0:3
Голы: 0:1 – 36 Орсолини, 0:2 – 44 Хики, 0:3 – 90+4 Сантандер.
Источник — Sport.ua
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