Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «С командой я уже определился»

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал свой уход из черниговского клуба.
– Закончился контракт, сказать больше нечего.
– Поедете на сборы с «Динамо»? Перейдете в другой украинский клуб? Или есть вариант за границей?
– С командой я уже определился. И это не «Динамо», – сказал Тотовицкий.
Ранее сообщалось, что 28-летний украинец может поехать на сборы с «Динамо».
Источник — Трибуна
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