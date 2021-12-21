Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «С командой я уже определился»

Экс-лидер «Десны» уверяет, что не перейдет в «Динамо»

  • 21.12.2021 13:38
  • 2807 просмотров
  • 6 комментариев
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «С командой я уже определился»
© ФК Десна Чернигов. Андрей Тотовицкий

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал свой уход из черниговского клуба.

– Закончился контракт, сказать больше нечего.

– Поедете на сборы с «Динамо»? Перейдете в другой украинский клуб? Или есть вариант за границей?
– С командой я уже определился. И это не «Динамо», – сказал Тотовицкий.

Ранее сообщалось, что 28-летний украинец может поехать на сборы с «Динамо».

Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 21.12.2021 13:49
    +3
    johndow, 21.12.2021 13:40
    Можно долго угадывать, но в Украине это может быть Металлист, почему-то так кажется. Или всё-таки за границу уедет
    Так кажется. Тотовицкий перейдёт в Колос.
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 21.12.2021 14:55
    +1
    Головне, щоб не якийсь спартак, локолотив чи цска
    Ссылка
    johndow
    johndow, 21.12.2021 13:40
    +1
    Можно долго угадывать, но в Украине это может быть Металлист, почему-то так кажется. Или всё-таки за границу уедет
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 21.12.2021 14:57
    0
    Михайло Кудієнко, 21.12.2021 14:55
    Головне, щоб не якийсь спартак, локолотив чи цска
    Зенит?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 21.12.2021 14:53
    0
    днепр или металист
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    Vitalii_13UA, 21.12.2021 13:40
    0
    Мб Заря?))))
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