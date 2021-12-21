Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «С командой я уже определился»

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал свой уход из черниговского клуба.

– Закончился контракт, сказать больше нечего.

– Поедете на сборы с «Динамо»? Перейдете в другой украинский клуб? Или есть вариант за границей?

– С командой я уже определился. И это не «Динамо», – сказал Тотовицкий.

Ранее сообщалось, что 28-летний украинец может поехать на сборы с «Динамо».