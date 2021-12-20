Хавьер МАСКЕРАНО: «С Хави Барса станет лучше»

Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано верит в нового главного тренера команды Хави Эрнандеса:

«Способен ли Хави повести «Барсу» за собой вперёд? Да, конечно, безусловно. Он тот, кто знает клуб, как немногие другие. Думаю, для того, чтобы тренировать такой особенный клуб, вы должны знать его изнутри, необходимо понимать его философию.

С точки зрения способностей и понимания игры, Хави способен на многое. «Барселона» сейчас находится не в лучшем состоянии, все это знают, но я не сомневаюсь, что с ним «Барса» станет лучше».

Завтра, 21 декабря «Барселона» в перенесенном матче 4-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Севильей».