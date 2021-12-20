Хавбек Наполи: «Мы продолжим борьбу за Скудетто»

Пётр Зелиньски верит в шансы на чемпионство

  • 20.12.2021 22:11
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Хавбек Наполи: «Мы продолжим борьбу за Скудетто»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски прокомментировал выездную победу 1:0 над «Миланом» в 18-м туре Серии А:

«Мы терпели до конца матча, так как нам было важно набрать три очка. Мы доказали, что обладаем характером победителя. «Наполи» продолжит борьбу за скудетто в этом сезоне».

По итогам 18 туров «Милан» и «Наполи» делят второе-третье места в Серии А, отставая на 4 очка от «Интера».

Источник — DAZN

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