Андрей ШЕВЧЕНКО: «В таблице для нас все пока что не так плохо»

Наставник «Дженоа» - о матче против «Аталанты»

  • 20.12.2021 20:41
  • 673 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «В таблице для нас все пока что не так плохо»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 19-го тура Серии А против «Аталанты» (21 декабря):

- Вы заканчиваете этот тяжелый для вас цикл матчем против «Аталанты» - клуба, который для ваших владельцев является образцом. С каким настроем вы выйдете на матч?
- Мы должны всегда быть готовы дать бой. Мы играем против одного из сильнейших клубов Италии, против великого тренера.

- Предыдущий матч против «Лацио» вы начали очень хорошо, но только до первого пропущенного гола. Что случилось потом?
- Команда потеряла уверенность. Мы хорошо начали, контролировали игру, но как только столкнулись с трудностями – потерпели неудачу.

- Это последний матч в этом цикле, где вы постоянно подходите к поединкам в качестве аутсайдера. О чем вы будете просить команду в этом предрождественском матче?
- Мы должны выигрывать каждую дуэль на поле. Нам надо начинать с этого – выигрывать дуэли, отдаваться по максимуму. На этом мы будем строить наше будущее. В турнирной таблице для нас пока что не все так плохо. После паузы начнется второй круг, и мы должны быть к нему готовы. Но сейчас мы должны закончить этот год, попытавшись показать свой максимум.

- Вам не кажется, что команда немного деморализованная?
- После поражений ты всегда опустошен, но мы должны смотреть вперед, думать о том, что мы можем улучшить, каким должен быть наш подход и настрой. Мы должны готовиться к матчам, даже когда играем против более сильных соперников. Мы провели 4-5 матчей подряд против претендентов на Скудетто. Наша борьба – это борьба за выживание, это наша Лига чемпионов, и нам нужно пытаться играть хорошо матчи против прямых конкурентов.

Даже если ты играешь против соперников, которые выше классом, ты должен пытаться создать им проблемы и бороться до конца. Считаю, нам этого немного не хватает. Команда должна быть более агрессивной, особенно в единоборствах.

- Когда вы только пришли, Маттиа Дестро был травмирован. Как только он вернулся – вы, по крайней мере, начали забивать, и это не совпадение. Как он чувствует себя, и насколько он важен для команды?
- Честно говоря, он немного устал, но, думаю, он восстановится к завтрашнему дню. Его кондиции улучшаются. Конечно, он очень важен для нас. Он – очень умный игрок, который умеет правильно двигаться в штрафной площадке.

- Есть надежды на то, что после паузы восстановится кто-то из травмированных?
- Врачи сейчас оценивают состояние травмированных. Не хочу вдаваться в подробности, потому что сроки восстановления определяют врачи. Я надеюсь, что кто-то восстановится, но также надеюсь, что я не потеряю еще кого-то. Надеюсь, с Камбьязо и Ванхойсденом все будет в порядке.

Источник — ФК Дженоа

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    oenergo.com, 20.12.2021 21:04
    0
    В турнирной таблице для нас пока что не все так плохо.
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    Это было смешно.
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    Face Control
    Face Control, 20.12.2021 20:59
    0
    Далеко не всё зависит от Шевы.
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    scorpio16
    scorpio16, 20.12.2021 20:57
    0
    команде нужно усиление и омоложение состава + сборы , чтобы хотя бы на зимних сборах команда смогла уже понять, что хочет тренер видеть и тогда уже можно делать первые выводы о работе Шевченко , а уже окончательно выводы можно будет делать в начале сезоне после летних сборов, даже если команда сохранит прописку , это не будет показателем . Сейчас все силы будут брошены на сохранение места в Серии, а вот уже делать выводы будет ли развиваться команда тактически и в футбольном плане то это покажут лишь летние сборы. Это тоже самое можно сказать и про Де Дзерби в Шахтере
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